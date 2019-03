Emmanuel Macron en Haute-Savoie aux Glières : les Gilets jaunes préparent une action symbolique

Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières, France

Emmanuel Macron sera présent dimanche sur le plateau des Glières pour commémorer le 75ème anniversaire des combats où une centaine de maquisards ont été tués en 1944. Le président sera en compagnie de Nicolas Sarkozy, qui avait promis de se rendre sur le plateau tous les ans pendant son mandat (de 2007 à 2012) .

Ne pas entacher un lieu historique

Une apparition que ne pouvaient vraisemblablement pas ignorer les gilets jaunes de la région. Ils préparent donc une action commune avec la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère. "L'action ne sera effectuée que pendant la prise de parole du Président, nous explique un Gilet jaune, on ne fera rien pendant la commémoration. En aucun cas, les gilets jaunes sur place seront là pour entacher ce lieu historique et la commémoration."

L'action sera donc avant tout symbolique. "Ce sera quelque chose de pacifique. Nous n'aurons pas de banderole, pas de pancarte" affirme le même gilet jaune au micro de France Bleu Pays de Savoie. C'est avant tout "pour montrer au Président que le peuple est encore en colère".

C'est la première fois depuis 25 ans qu'un Président en fonction se rend à la commémoration. Le dernier était François Mitterrand en 1984 pour les cinquante ans des combats.