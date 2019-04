Emmanuel Macron avec les maires bretons : les photos de la matinée

Saint-Brieuc, France

Une heure et demi de discours. Le passage éclair d'Emmanuel Macron aux premières assises des maires de Bretagne a duré plus longtemps que prévu. Arrivé à 11h15 au palais des congrès le président de la République a écouté les propositions des maires pour développer leur territoire et faciliter leur travail. "On a fait beaucoup d'économies sur l'Etat local, très peu sur l'Etat central," a notamment dit Emmanuel Macron dans son discours avant d'être très applaudi.

Le Président a quitté le palais des congrès un peu avant 15h. Revivez sa visite en photos.

L'arrivée du Président de la République au palais des congrès. © Maxppp - Maxppp

Emmanuel Macron accueilli par la maire de Saint-Brieuc Marie-Claire Diouron. © Maxppp - Maxppp

Emmanuel Macron attentif au premier rang. © Maxppp - Maxppp

Les maires à l'écoute du Président. © Maxppp - Maxppp

Plus de 600 maires ont assisté aux assises. © Maxppp - Maxppp

Placées au premier rang, les femmes mises à l'honneur. © Maxppp - Maxppp