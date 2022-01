Emmanuel Macron c'est l'explosion des inégalités selon Carole Delga en visite dans le Gard

Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie et membre de l'équipe d'Anne Hidalgo invitée de France Bleu Gard Lozère

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est dans le Gard ce mardi 25 janvier

Une visite placée sous le signe de l'attractivité du territoire et et des services publics de proximité aux cotés des élus locaux sur le chantier des thermes d’Allègre-les-Fumades, financé par la Région à hauteur de 3,1M€, puis dans les locaux de la nouvelle « Maison de Ma Région » d’Alès qui ouvrira ses portes le 7 février prochain au sein du Hub des Entrepreneurs d’Alès Agglomération. La présidente de la région termine ce déplacement gardois avec la visite de la médiathèque communautaire Alphonse Daudet, qui a fait l’objet en 2020 de travaux de modernisation financés par la Région à hauteur de 736 000€ au total.

Présidente de région...et soutien d'Anne Hidalgo en vue de la présidentielle

"La défense des territoires ce n'est que l'un des points faibles d'Emmanuel Macron" déclare Carole Delga sur France Bleu Gard Lozère, "les régions vont encore voir cette année leurs dotations baisser alors que nous avons beaucoup aidé les entreprises depuis deux ans. La région c'est aussi la fourniture des ordinateurs et des manuels aux lycéens et la gratuité des transports scolaires ce qui a fait de la rentrée en région Occitanie la moins chère de France. Mais le quinquennat d'Emmanuel Macron c'est surtout l'explosion des inégalités. Il a divisé les français et n'a pas partagé les richesses".