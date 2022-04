"Emmanuel Macron, c'est le président des riches et des métropoles" pour le député PS Joël Aviragnet

Il se dit soulagé d'avoir fait barrage à l'extrême-droite mais, dans le même temps, appelle à ne pas donne de blanc-seing à Emmanuel Macron, réélu dimanche à la présidence de la République avec plus de 58% des voix. Le député socialiste de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne Joël Aviragnet invite d'ores et déjà les électeurs à se mobiliser pour les législatives afin de créer une réelle opposition au président et à son futur gouvernement à l'Assemblée nationale.

Les législatives en ligne de mire

"C'est évidemment un soulagement : _on a évité le pire, on a évité l'extrême droite_. Mais ce n'est pas un vote d'adhésion pour Emmanuel Macron. Je l'ai combattu pendant cinq ans. Je suis donc soulagé, mais pas satisfait pour autant. J’ai une réelle inquiétude pour les territoires ruraux. Emmanuel Macron, c'est le président des riches, de la finance et des métropoles : il ne s'est jamais intéressé à la ruralité. Mon souci, c'est ce qu’il va advenir de la ruralité et des services publics dans le monde rural. Je vais donc tout faire pour qu'il n'ait pas une majorité à l'assemblée : il ne faut la lui donner tous les pouvoirs. Ce sera le combat des législatives et je vais le mener à fond : c'est un enjeu vital pour le territoire du Comminges et du Savès."

Placer la ruralité au cœur des débats

Joël Aviragnet promet de faire entrer les sujets liés au monde rural dans la campagne des législatives : "Je vais porter ces sujets en parlant de la réalité du quotidien des habitants de mon territoire. En parlant de la mobilité. Ou en parlant de l'hôpital de Saint-Gaudens qui accuse 200.000 euros de déficit en fin d'année parce que l'État n'a pas doté l'établissement pour payer la prime Ségur.

On ne va pas les laisser faire comme ça : je peux vous garantir qu'il vont me trouver en travers de leur chemin.

Les sujets de combat sont nombreux. Je vais les porter, je vous le garantis. Cela fait cinq ans que je travaille pour le Comminges et pour le Savès et je ne vais pas lâcher aujourd'hui : les enjeux sont importants : la santé, la justice, l'éducation, les classes qu’on ferme. On ne va pas les laisser faire comme ça : je peux vous garantir qu'il vont me trouver en travers de leur chemin."