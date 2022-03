Emmanuel Macron candidat : "Il apparaît comme celui qui sécurise les Français"

La presse locale comme rampe de lancement de sa campagne présidentielle. C'est le choix d'Emmanuel Macron pour officialiser sa candidature. Le président l'annonce ce vendredi 4 mars à travers une lettre aux Français, publiée dans les journaux locaux. François Laval, directeur de Sciences-Po, donne son analyse sur France Bleu Lorraine.

François Mitterrand en 1988 et Nicolas Sarkozy en 2012 avaient fait le même choix. Quel est l'effet recherché, selon vous ?

"L'effet recherché est de montrer qu'il est dans la continuité de sa présidence, qu'il a travaillé pendant cinq ans et qu'il va essayer de garder un peu le contact avec eux, notamment après les graves crises qu'il a connues, notamment la crise des gilets jaunes. Et d'expliquer un petit peu à l'écrit, ce qu'il va faire les cinq prochaines années, pour qu'il y est un passage en douceur entre ces deux quinquennats."

Il y a une volonté de proximité avec les Français ?

"Il va essayer. C'est compliqué quand on est président aux affaires. Il a géré deux guerres. Celle contre le Covid et celle contre l'Ukraine.

Justement sur le timing, là, avec la crise ukrainienne, on imagine qu'il a été difficile de trouver une fenêtre de tir ?

"On savait que c'était un faux suspense puisque c'était le premier candidat à avoir reçu 500 parrainages alors qu'il n'avait pas annoncé officiellement sa candidature. L'idée, c'était de repousser le plus loin possible. Il devait le faire avant aujourd'hui 18h, donc il l'a fait hier soir pour avoir une campagne courte, mais incisive."

Comment on fait campagne dans ces conditions quand on est président et candidat aussi à sa réélection?

"Alors, il est obligé de faire campagne. C'est quand même l'élection présidentielle, c'est l'élection phare de la vie politique française. Donc, il va falloir qu'il parle de la vie des Français, des conséquences de cette guerre sur le pouvoir d'achat, sur ce qu'il propose pour améliorer leur vie.

Il va essayer de faire quelques meetings, mais pas en cette période. On ne peut pas faire de très grand meeting. Et puis, la question est de savoir : est-ce qu'il va accepter de faire un débat avec tous les candidats ou avec une partie des candidats ?

Cette posture de chef de guerre, c'est un avantage pour lui ou, au contraire, cela risque de le pénaliser aux yeux des électeurs ?

"Pour l'instant, cela a un avantage pour lui, puisque la nation est, entre guillemets, un peu en danger. On a vu que les derniers sondages montrent que les Français sont de plus en plus inquiets et qu'ils ont besoin d'être sécurisés. Donc il apparaît comme celui qui les sécurise. En dépit des protestations, des déclarations de ses opposants, il apparaît quand même comme le père, entre guillemets, de la nation. Maintenant, la question, cela va être : un moment, les électeurs vont vouloir savoir ce qu'il veut faire pour leur vie quotidienne."

Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron fait un bilan de son quinquennat et en vient à sa phrase de candidature. "Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière." Comment vous analysez cette précision sur l'Europe ?

"Il a laissé sa marque de fabrique, c'est qu'il y est une souveraineté européenne. Il a beaucoup œuvré pour qu'il y ait une Europe de la défense, qu'il y est une Europe plus unie. Et actuellement, finalement, les événements lui donnent raison puisqu'on voit bien que, sous la pression de la menace russe, les Européens ont été obligés de se réunir et de parler maintenant de souveraineté européenne, de parler de l'Europe de la défense. Donc, il va conserver cet électorat pro-européen qui lui a toujours fait confiance."

Il y a aussi plusieurs pistes de programme. Emmanuel Macron écrit qu'il "nous faudra travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production." Et quelques lignes plus bas, il poursuit : "La priorité sera donnée à l'école et à nos enseignants qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés". Quels profils de candidats se dégagent ici ?

"Ce sont déjà des thèmes qu'il avait utilisé au début de 2017 en disant : "Ma priorité, c'est l'école. Il ne faut pas oublier que sa femme est une ancienne professeur, donc il a essayé de beaucoup investir sur l'école. Et puis l'idée de passer sa réforme des retraites, d'expliquer aux Français qu'il faudra travailler plus longtemps, ce qui va peut-être lui poser problème durant cette campagne électorale ?"