Emmanuel Macron candidat: réactions d'élus nordistes

Charlotte Parmentier-Lecocq, députée LREM de la 6ème circonscription du Nord (secteur de la Pévèle). Est-il raisonnable d'organiser une élection présidentielle dans le contexte actuel entre la Russie et l'Ukraine?: "C'est non seulement raisonnable mais il est indispensable que notre démocratie puisse continuer de vivre, quelque soit la contexte et qu'elle ne soit pas soumise aux décision de Vladimir Poutine. Il y aura un débat de fonds: le président va présenter la vision vers laquelle il veut emmener les Français et il a un peu commencé à le faire dans sa Lettre. (...) Le programme va commencer à être présenté dans les jours à venir. Le président va être évidemment très occupé avec la gestion de la crise mais je pense qu'il fera en sorte d'avoir du temps pour être dans l'échange avec les Français. Et le débat s'appuiera aussi sur les élus. (...) Là où il y aura bien sûr une différence avec les campagnes habituelles, c''est qu'on ne va évidemment pas sortir les paillettes dans de grands meetings."

Patrice Vergriete, maire divers gauche de Dunkerque, qui a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Certes, le président s'est déclaré à la dernière minute, mais pour le maire de Dunkerque, la déclaration d'Emmanuel Macron signe le vrai début de la campagne qu'il va soutenir sur le terrain: "Il y a eu la gestion de la crise sanitaire, puis aujourd'hui le contexte de la crise en Ukraine : on attendait un président qui gouverne jusqu'au bout. Maintenant, on va pouvoir avoir un débat démocratique, on va pouvoir confronter les différents projets. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Emmanuel Macron et je sais que des éléments de son projet visent aussi à rapprocher l'Etat des territoires, et c'est quelque chose que j'attends à titre personnel. Ce sont des choses que je n'ai pas vues dans les programmes des autres candidats. Et je me ferai le porte-parole d'un certain nombre d'éléments du programme et de l'importance de pouvoir continuer l'action menée sur le territoire dunkerquois.

Jennifer de Temmerman, députée du Nord, ex-LREM qui soutient désormais la socialiste Anne Hidalgo. Elle dénonce cette candidature sous la forme d'une lettre aux Français, une démarche préparée de longue date et démagogique selon elle: "C'est certes mieux que de parler aux Parisiens comme le gouvernement avait pris l'habitude de le faire ces derniers temps, de ne s'adresser qu'à une partie de la population française. Maintenant, personne n'est dupe: un coup j'insulte les Français, un autre je leur tends la main en leur disant "j'ai compris". _Donc faire semblant de venir dans la presse régionale pour dire qu'il va parler à tous les Français, non_! Et malheureusement, on sait très bien en regardant les sondages et les positions de Marine Le Pen et d'Eric Zemmour que ça risque de se payer aux élections présidentielle, qu'on risque d'avoir des taux records pour l'extrême droite."