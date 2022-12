Emmanuel Macron célèbre la francophonie à La Nouvelle-Orléans et rencontre Elon Musk

Après une réception fastueuse à la Maison Blanche vendredi pour sceller "l'amitié" du président français avec son homologue américain Joe Biden, Emmanuel Macron s'est offert samedi avec son épouse Brigitte une déambulation dans les petites rues très animées du Quartier français de La Nouvelle-Orléans pour une dernière étape américaine consacrée à la francophonie.

ⓘ Publicité

En bras de chemise, Emmanuel Macron a été accueilli avec des "Bienvenue Monsieur", en français dans le texte, sur Jackson Square, la place la plus célèbre de la ville, entourée de bâtiments coloniaux aux balcons en fer forgé. La première dame et le president ont posé pour des selfies et esquissé quelques pas de danse au son des fanfares jazz de New Orleans. Un moment qui tranchait avec les deux premiers jours très officiels de sa visite, entre rencontre sur le nucléaire et l'espace, discours à l'ambassade et prises de parole devant les parlementaires américains.

Relance de la francophonie

Depuis le musée d'art de La Nouvelle-Orléans, Emmanuel Macron a lancé le nouveau plan "French For All", pour favoriser l'enseignement du français aux États-Unis. Ce programme vise à "élargir et développer" l'enseignement de la langue de Molière "de la maternelle à l'enseignement supérieur" pour faire du français "une langue d'opportunités culturelles, économiques" et rendre sa pratique moins "élitiste", a déclaré le président français. Plus tôt, lors d'un point presse improvisé, il avait salué la "terre de créolisation" qu'est la Louisiane, "où le français est aimé, est attendu".

Aparté très discret avec Elon Musk

Avant cette prise de parole, et en toute discrétion, Emmanuel Macron a rencontré pendant une heure Elon Musk, le fantasque patron milliardaire de Tesla, SpaceX et désormais Twitter. Les deux hommes ont eu "une discussion claire et sincère" dans un salon du musée, a tweeté le président français. Ils ont notamment échangé sur de "futurs projets industriels verts, comme la production de véhicules électriques et de batteries", et sur la liberté d'expression, alors que la modération a été grandement limitée sur le réseau social depuis son acquisition par Elon Musk. Twitter devra "s'attaquer avec détermination à la désinformation" et "se conformer à la réglementation européenne" a insisté Emmanuel Macron.

Jeudi, lors d'une visite débordante d'affection diplomatique, Emmanuel Macron et Joe Biden avaient affiché leur unité sur l'Ukraine, manifestant leur volonté de chercher ensemble une issue à la guerre, et ont arrondi les angles sur les différends économiques qui ont dominé la préparation de leur tête-à-tête dans le Bureau Ovale.