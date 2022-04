Présidentielle : "Il faut que les électeurs de gauche se posent la bonne question dans l'isoloir"

À dix jours du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen multiplient les déplacements, avec un objectif : récupérer les réserves de voix laissées par les candidats éliminés. Christophe Najem, adjoint à la mairie de Sarlat, était l'invité de France Bleu Périgord.

"Je ne sais pas si elle peut gagner mais en tout cas, elle n'a jamais été aussi proche d'une victoire", redoute Christophe Najem, adjoint à la mairie de Sarlat et soutien d'Emmanuel Macron, invité de France Bleu Périgord jeudi 14 avril. Dans dix jours, le président sortant affrontera Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle. "Il faut vraiment que tous les électeurs se mobilisent contre l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir", assure-t-il. "Ce serait dangereux économiquement, socialement et au niveau des valeurs de la République que nous défendons."

Christophe Najem vise notamment les électeurs de gauche, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou Fabien Roussel au premier tour. "La gauche, c'est la justice sociale et la lutte contre l'extrême droite. Et le seul bulletin de vote qui permet de lutter contre l'extrême droite, c'est celui d'Emmanuel Macron", explique-t-il. "Il faut que les électeurs de gauche se posent la bonne question quand ils seront dans l'isoloir. Quelle société veut-on pour les années à venir ? D'un côté, il y a le progressisme d'Emmanuel Macron, de l'autre les valeurs de Marine Le Pen que nous combattons."

"Débattre avec tout le monde"

Et c'est toute la stratégie des soutiens d'Emmanuel Macron : réactiver les marqueurs d'extrême droite de la candidate du Rassemblement national. "On va montrer ce que Marine le Pen a essayé de cacher pendant toute la campagne", affirme l'adjoint au maire de Sarlat. Dans ce sens, le débat de l'entre-deux tours prévu le mercredi 20 avril promet d'être capital. "Emmanuel Macron est plutôt bon habituellement en débat, il doit défendre son bilan et montrer que Le Pen est incompétente pour diriger la France." Mais Christophe Najem prévient : "Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Mais Emmanuel Macron peut discuter des heures avec ses opposants sur le terrain, même s'ils ne voteront pas pour lui. Sa force, c'est d'être capable de débattre avec tout le monde."

Emmanuel Macron devra aussi défendre son bilan en termes de pouvoir d'achat, sujet sur lequel Marine Le Pen a construit toute sa campagne. "Le pouvoir d'achat n'est pas le point faible de ce quinquennat", assure le soutien du président sortant. "Certes, ça se voit moins à cause de la crise de l'énergie mais il y a une vraie hausse du pouvoir d'achat depuis cinq ans. Et ça va continuer, avec la réindexation des pensions de retraite dès cet été, le triplement de la prime Macron ou encore la suppression de la redevance TV." Pour Christophe Najem, les mesures avancées par Marine Le Pen sont au contraire "soit irréalisables soit incomplètes". "Ce ne sont pas des mesures de pouvoir d'achat mais plutôt des mesures d'injustice."