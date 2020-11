Emmanuel Macron commémore le cinquantième anniversaire de la disparition du général de Gaulle à Colombey

50 ans jour pour jour après son décès, Emmanuel Macron a rendu hommage au général de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises (Haute-Marne) ce lundi. Une cérémonie interdite au public en raison du confinement et de la crise sanitaire.

Une cérémonie sobre et sans public, confinement oblige. Emmanuel Macron a commémoré ce lundi le cinquantième anniversaire de la mort du général de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises (Haute-Marne). En raison de l'épidémie de coronavirus, une trentaine de personnes avaient été autorisées à participer.

Le président de la République et son épouse, Brigitte Macron, ont été accueillis à la mairie de la commune avant de se rendre à la Boisserie, où le général vécut les 18 derniers mois de sa vie après avoir quitté l'Elysée. Le chef de l'Etat a ensuite déposé une gerbe sur la tombe de son illustre prédécesseur, puis assisté à une brève cérémonie militaire au pied de l'immense Croix de Lorraine, survolée par la patrouille de France. La traditionnelle messe du souvenir a été annulée en raison de l'épidémie.

"Résilience"

Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé publiquement mais a communiqué sur son compte Twitter peu avant son arrivée à la mi-journée. "Résilience et volonté. Cet esprit fut incarné par Charles de Gaulle, engagé pour la France dans les moments de douleurs comme dans ceux de gloires. Cet esprit est un héritage, celui de la France", a-t-il écrit sur le réseau social. Charles de Gaulle avait une "confiance inébranlable dans le destin de la France", a-t-il ajouté en voix off de la vidéo d'archives intégrée au tweet. Il "nous dit que la France est forte quand elle se tient unie", et a incarné "cette force d'agir, cet esprit français".

Cette cérémonie marque la fin des célébrations de l'année de Gaulle, organisées pour les anniversaires de sa naissance il y a 130 ans, de l'Appel du 18 Juin il y a 80 ans, et de sa mort. Cinquante ans après sa disparition, Charles de Gaulle reste une figure d'une richesse inépuisable : une vingtaine de livres lui ont été consacrés depuis la rentrée.