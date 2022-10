"Emmanuel Macron commet une faute politique en nous accusant de connivence avec le RN" répond Olivier Faure

Olivier Faure est à Millau (Aveyron) ce jeudi 27 octobre avant d'aller à Carmaux, Albi (Tarn), et Castelnaudary (Aude). Le premier secrétaire du Parti socialiste était mercredi à Toulouse, Auch (Gers), Moissac et Montauban (Tarn-et-Garonne). Venu dénoncer les superprofits, la patron du PS a commenté sur France Bleu Occitanie ce jeudi matin la prestation télévisée d'Emmanuel Macron qui s'est fendu d'une tirade anti-Nupes.

Une "coalition baroque", accusée de désordre et de cynisme, bref d'avoir édulcoré sa motion de censure pour attirer le vote des députés RN. Il ne vous a pas loupé, Emmanuel Macron, mercredi soir ?

Le cynisme, c'est le sien. Le cynisme, c'est d'avoir accusé des femmes et des hommes de gauche qui ont contribué à sa réélection en avril dernier, alors même que nous ne partageons pas son projet, mais simplement parce que nous nous battons contre l'extrême droite de toute éternité. Et s'il y a bien des gens qui ont toujours fait ce choix, celui du barrage républicain, c'est bien les socialistes, les écologistes, les communistes et même les insoumis. Et donc laisser penser aujourd'hui que nous pourrions être dans une forme de connivence avec l'extrême droite est une faute politique de sa part qui ne peut que pousser des gens qui jusqu'ici sont venus porter un bulletin Emmanuel Macron en se bouchant le nez, à s'abstenir la prochaine fois.

Donc, c'est une idiotie absolue. Ceux qui ont fait élire des vice-présidents d'extrême-droite à l'Assemblée, ce sont les députés Renaissance. vraiment, je trouve que le cynisme doit avoir des limites, même pour Emmanuel Macron.

Tout de même, les TPE et PME vont pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire sur l'énergie. C'état l'annonce que ces entreprises attendaient...

Oui, si ça se confirme, c'est un bonne chose mais attendons les détails. Le diable est dans les détails et le dispositif est flou. Mais évidemment, si on arrive à protéger efficacement les TPE et les PME, je m'en réjouirais.

"La retraite à 65 ans ou à 64 ans sous condition de cotiser plus, c'est la même chose."

Sur les retraites, Emmanuel Macron évoque 64 ans sous condition, alors qu'il toujours parlé de 65 ans. Il y a un infléchissement selon vous ?

Non, il continue contre vents et marées à prôner l'allongement de la durée légale du travail. Elle est de 62 ans aujourd'hui. Lui veut la placer à 65 ans. C'est son plan A. Et son pseudo plan B, c'est de dire que, en fait, il est prêt à faire 64 ans, donc deux ans de plus qu'aujourd'hui, à une condition, c'est que l'on allonge la durée de cotisation. Ce qui revient à peu près au même pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui vont devoir cotiser plus longtemps.

La CGT organise encore des manifestations ce jeudi. Est-ce que le Parti socialiste les soutient ?

Absolument, et aujourd'hui quelque chose d'indécent au fait que vous ayez des entreprises qui font des superprofits et qui continuent à distribuer des dividendes plus que nulle part ailleurs sur la planète. La moyenne mondiale c'est plus 11 %, ce qui est déjà énorme et très différent de ce que vivent les salariés en France c'est plus 33 % dans le CAC 40. Il y a aujourd'hui un problème de partage de la valeur, un problème de répartition des richesses. Je ne sais pas ce que défend le président quand il parle de la "valeur travail". Moi je défends la valeur "du travail". Il n'est pas décent d'avoir à travailler jour après jour, de se lever chaque matin et de ne même pas pouvoir offrir une vie digne à votre famille, vos enfants. Il y a quelque chose de totalement inéquitable, d'injuste et qui suppose évidemment que les salariés se fassent entendre parce qu'il n'y a en réalité que les actionnaires qui n'ont pas besoin de faire grève pour pouvoir se faire augmenter.

"Carole Delga ? Elle est "parfaitement convergente"."

Vous êtes venu rencontrer les militants de Haute-Garonne. Sont-ils plutôt pro-Nupes ou pro-Delga ?

Ah, mais je ne crois pas qu'on puisse opposer l'un à l'autre. Il y a aujourd'hui une volonté des socialistes, c'est de se retrouver, de faire leur propre unité et de choisir évidemment le rassemblement de la gauche et des écologistes. Même s'il peut y avoir des nuances parfois fortes avec la France insoumise, avec les écologistes ou avec les communistes, la Nupes n'est pas pas une fusion : c'est un lieu de dialogue permanent entre les forces de gauche pour pouvoir converger sur des combats communs.

Vous avez vu Carole Delga mercredi, elle défend plutôt une ligne hors Nupes, hors insoumis...

Je l'ai vue et elle était parfaitement convergente (sic). Chacun a bien compris qu'il fallait que les socialistes se rassemblement pour redevenir une force à gauche. Je ne connais personne aujourd'hui qui ne reconnaisse pas la nécessité d'un accord avec la gauche pour l'emporter. Il faut savoir nouer des compromis utiles pour ne pas dérouler le tapis rouge à l'extrême droite.