Remaniement : Emmanuel Macron confirme Élisabeth Borne au poste de Première ministre

Un temps en sursis, Élisabeth Borne reste finalement Première ministre. Emmanuel Macron a confirmé ce lundi soir qu'elle restait à Matignon, a annoncé annonce l'Elysée à franceinfo et France Télévisions . En revanche, le chef de l'État lui a demandé de "faire des ajustements dans son gouvernement" cette semaine. La Première ministre a aussi annoncé ce lundi soir vouloir "des ajustements pour son gouvernement", a appris franceinfo auprès de Matignon.

ⓘ Publicité

Le président de la République prendra la parole avant la fin de la semaine, assure également l'Élysée. "Le président de la République compte préparer la rentrée en rappelant le cap clair qui est le sien et en rassemblant fortement après cette période. Il s’en expliquera d’ici la fin de la semaine", a dit l'Élysée à France Télévisions. L'objectif de cette prise de parole est de rappeler "le cap clair" d'Emmanuel Macron en cette période de majorité relative. La forme de cette intervention n'a pas encore été définie. Toujours selon l'Élysée, l'objectif des "100 jours d'apaisement" lancé après la mobilisation contre la réforme des retraites a été tenu et le calme est revenu après les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel , 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier.

Changement de directeur de cabinet

Plus tôt dans la journée, un nouveau directeur de cabinet intégrait l'équipe d'Élisabeth Borne. Un changement de casting qui semblait déjà conforter la cheffe du gouvernement à son poste. Âgé de 69 ans, Jean-Denis Combrexelle a succédé à "Aurélien Rousseau, qui a dirigé le cabinet de la Première ministre depuis juin 2022 et a été un artisan essentiel des chantiers menés depuis le début du second quinquennat", indiquait Matignon. Avant sa nomination, Jean-Denis Combrexelle était directeur de cabinet du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il occupait ce poste depuis mai 2022.

Élisabeth Borne, en poste depuis mai 2022, paraissait en sursis à Matignon après une succession de crises : des législatives ratées et une majorité relative à l'Assemblée, puis un 49-3 utilisé pour faire passer la très contestée réforme des retraites au printemps, et de multiples dissonances avec le président de la République.