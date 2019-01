Emmanuel Macron dans la Drôme : le programme du président à Valence et à Bourg-de-Péage

Drôme, France

C'est à midi que tout commence officiellement : le président de la République s'entretient d'abord avec le président de la Région Laurent Wauquiez, également président du parti Les Républicains, une rencontre à la préfecture pendant une demi-heure, avant de déjeuner avec les présidents des associations des maires des douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Une visite présidentielle dans le cadre du grand débat national.

Le casting a un peu changé depuis l'annonce de cette visite. Le président de la République est accompagné de quatre ministres : les deux locaux de l'étape, le Drômois Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, et l'Ardéchois Olivier Dussopt, le secrétaire d'Etat en charge de la Fonction publique, et les deux ministres en charge du grand débat, Sébastien Lecornu et Emmanuelle Wargon.

À 16 heures, Emmanuel Macron se rend à Bourg-de-Péage pour rendre visite aux personnes âgées et aux jeunes en service civique de l’accueil de jour le Clos de l'Hermitage.

Des secteurs seront bouclés à la circulation

Pour le moment, peu de précisions sur Valence, mais les axes autour de la préfecture et du conseil général seront fermés dès 10 heures du matin. Les piétons pourront passer mais risquent d'être contrôlés pour rentrer dans le périmètre sécurisé.

À Bourg-de-Péage, le stationnement est interdit dès ce mercredi soir 18 heures rue Mazagran, rue Marx Dormoy, rue de la République et rue Gabriel Péri. Et à partir de jeudi matin, il est interdit de prendre ces voies en voiture de 14 heures jusqu'à 17h30.

Dans le cadre de la visite officielle du Président de la République, jeudi 24 janvier, les conditions de circulations et de stationnement sont modifiées. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les nuisances occasionnées. Merci par avance de votre compréhension. pic.twitter.com/cJdapMqga6 — Bourg de Péage (@BourgdePeageBDP) January 23, 2019

Des comités d'accueil pour le président ?

De leur côté, des gilets jaunes ont d'ores et déjà prévu de se rassembler dès 7 heures jeudi matin à Valence, au stade Pompidou, puis d'avancer ensuite vers la préfecture. Quant au Parti communiste, il appelle à manifester à 14 heures à Bourg-de-Péage, devant le Forum, avenue de Provence.