Emmanuel Macron vient dans la Marne le jeudi premier mars, auprès de l'armée de Terre. Le Président ira dans les camps militaires de Mourmelon et de Suippes . Ce sera son premier déplacement auprès de l'armée de Terre depuis son élection. Il sera accompagné de la ministre des armées Florence Parly.

Emmanuel Macron assistera notamment à un exercice militaire au camp de Suippes, avant de se rendre à Mourmelon pour y visiter les installations de cet immense camp de 10.000 hectares.

Depuis son élection, Emmanuel Macron s'est déjà rendu en juillet sur une base aérienne, à Istres, dans Bouches-du-Rhône, et dans le port de Toulon, où il a présenté en janvier ses voeux aux armées. Il a aussi rendu visite aux troupes basées à l'étranger, au Mali et au Niger, et a visité en juillet la base opérationnelle des sous-marins nucléaires de l'Ile Longue, dans le Finistère.