Emmanuel Macron dans le Calvados le 6 juin : à Colleville-Montgomery puis Arromanches

Les choses se précisent quant à la venue d'Emmanuel Macron le 6 juin en Normandie, dans le Calvados. France Bleu vous l'annonçait dès vendredi dernier , le Président de la République participera bien aux cérémonies du 79ème anniversaire du débarquement mardi prochain. Le programme officiel n'est pas encore tombé mais on en sait un peu plus : Emmanuel Macron passera par Colleville-Montgomery (Sword Beach) et Arromanches (Gold Beach). Une visite sur le thème de la mémoire et de la défense qui se déroulera le jour de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Le ministres des armées Sébastien Lecornu, et la Première Ministre Elisabeth Borne (ndlr : également députée du Calvados) devraient aussi être présents selon nos informations.

ⓘ Publicité

Une rencontre avec Léon Gautier, dernier survivant du commando Kieffer

Si la venue du Président, la veille le 5 juin, au Mont-Saint-Michel, semble moins certaine, le déplacement dans le Calvados se précise. Emmanuel Macron devrait d'abord participer, en début de matinée vers 10h, à la traditionnelle cérémonie de Colleville-Mongomery près de Ouistreham, hommage au commando Kieffer qui a débarqué sur cette plage le 6 juin. 1944. Une cérémonie qui se déroulera, comme le veut le tradition, en présence de fusiliers marins de Lorient et de leur illustre prédécesseur, Léon Gautier. L'unique survivant du commando Kieffer vient de fêter ses 100 ans et forcément, l'image du vétéran et du Président de la République sera attendue. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés lors de cette même cérémonie, le 6 juin 2019, à l'occasion du 75ème anniversaire du débarquement.

L'inauguration du nouveau musée d'Arromanches

En fin de matinée, 11h30 selon nos ifnormations, direction un autre site emblématique du débarquement, encore britannique, Arromanches et son historique port artificiel. Absent pour la pose de la 1ère pierre il y a deux ans, Emmanuel Macron s'était engagé par écrit, auprès du maire Marcel Bastide, à inaugurer le nouveau musée qui a ouvert en avril. Pour la petite histoire, c'est un Président de la 4ème République, René Coty, qui avait inauguré le premier musée en 1954. C'était l'un des tous premiers sites de mémoire dédié au débarquement et à la bataille de Normandie.