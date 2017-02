Emmanuel Macron dans le Limousin, revivez une journée de campagne

Il était en Limousin ce samedi. Emmanuel Macron a fait le déplacement en Corrèze et en Haute-Vienne. Au programme de sa journée de campagne : dédicaces à Brive, déjeuner avec des chefs d'entreprises et des élus à Cosnac (19) et meeting devant 1500 partisans à Saint-Priest-Taurion (87).

Il est arrivé un peu en retard, mais sous le soleil, ce samedi matin à Brive. Emmanuel Macron a d'abord été accueilli par Patricia Bordas, ex-sénatrice PS et référente du mouvement "En Marche" dans le département de la Corrèze.

Un comité d'accueil d'une vingtaine de militants était présent pour l'arrivée de l'ex-Ministre. Une centaine de curieux s'est également regroupée, près du théâtre. Emmanuel Macron a volontiers pris le temps de serrer quelques mains et de pris quelques selfies. Et visiblement, le candidat d'En Marche a bien compris bien la portée symbolique de sa visite :

Je reviens avec beaucoup de plaisir à Brive. Je compte me rendre dans tous les départements, mais la Corrèze est un département qui a été marqué par beaucoup de grands hommes politiques et plus récemment, deux présidents, dont François Hollande, donc c'est aussi un clin d’œil.

Après une rapide entrevue avec la presse locale, Emmanuel Macron s'est ensuite rendu dans une librairie de Brive pour dédicacer son livre.

Là, une cinquantaine de sympathisants a attendu patiemment son tour pour parler au candidat. Comme Céline, très émue après sa dédicace : "j'étais tellement secouée, que j'ai mal épelé mon nom ! " sourit-elle. "Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça me fasse ça." Dans la file, on retrouve des jeunes, comme Anthony, 20 ans, venu de Sarlat exprès pour voir Emmanuel Macron. Il y a aussi Julien, lui a fait la route depuis Bordeaux. "Je vais lui faire signer une photo de nous deux que j'ai imprimée. Le livre, je l'ai déjà fait dédicacer !". Et puis, parmi les lecteurs d'Emmanuel Macron, on retrouve également des Fillonistes déçus ou encore des socialistes anti-Hamon. Comme Bertrand : "j'ai toujours était un modéré, donc pour moi, ce sera Macron. Mais je ne suis pas le seul, 80% de ma section socialiste va voter pour lui au premier tour."

Mais Emmanuel Macron n'a pas que des admirateurs

Vers midi, à la sortie de la dédicace, quelques anti-Macron attendaient : "Les salariés de Gad ne vous salue pas monsieur ! Vous humiliez tout le monde", lance un homme dans la rue. _"Vous avez abandonné Alstom!"_ harangue un autre. Le passé de Ministre de l'Economie colle à la peau d'Emmanuel Macron. Mais, il n'a pas tenu à répondre. Le candidat, s'est rapidement engouffré dans sa voiture pour rejoindre des chefs d'entreprises et des élus corréziens, pour un déjeuner.

Un meeting sur le thème de la ruralité

Finalement, Emmanuel Macron a achevé sa journée de campagne en Limousin avec un meeting à Saint-Priest-Taurion, près de Limoges. D'abord accueilli comme une rock star par les 1500 sympathisants présents*, scandant le slogan "Macron président", il a ensuite abordé de nombreux points de son programme. Il a notamment réitéré ses promesses de campagne comme la suppression du RSI, l'augmentation de la CSG ou encore la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages...

Mais le candidat s'est surtout focalisé sur le thème de la ruralité. Annonçant notamment un plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour les agriculteurs. Ou encore 20 milliards d'euros pour les infrastructures et l'aménagement des territoires. Il a également parlé de l'accès à internet et la santé en zone rurale. Il a notamment a promis de multiplier par deux le nombre de maisons de santé et de rouvrir le numerus clausus pour favoriser l'installation des médecins à la campagne.

Vers 18h30, après avoir serré ses dernières mains et fait ses derniers selfies avec les sympathisants, Emmanuel Macron a fini par quitter le Limousin, sans fermer la porte à une éventuelle nouvelle visite dans la région d'ici le premier tour de l'élection présidentielle.

*Sachant que la Corrèze compte environ 470 militants d'En Marche et que la Haute-Vienne en dénombre près de 630.