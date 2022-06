"La désindustrialisation et le sentiment d'abandon" expliquent en partie la venue d'E. Macron dans le Tarn

Puycelsi est l'un des "plus beaux villages de France" (capture écran google map).

Emmanuel Macron est en visite dans le Tarn (81) ce jeudi. Il se rendra notamment dans les communes de Puycelsi et de Gaillac Une visite officielle, l'une des dernières du président de la République avant le premier tour des élections législatives le 12 juin. Le programme de la journée est axé sur le thème de la sécurité du quotidien, notamment dans les zones péri-urbaines et rurales. France Bleu Occitanie décrypte les raisons de cette visite avec Jean-Michel Ducomte, politologue et maitre de conférence à Sciences Po Toulouse.

Pourquoi selon vous, Emmanuel Macron a choisi le Tarn ?

Le Tarn n'est pas neutre c'est le département de Jaurès, dans une région Occitanie présidée par la socialiste Carole Delga. Cela relève du discours électoral classique et il n'est pas dénué de pertinence de tenir un discours dans une ambiance particulière de "social-démocratie".

Dans cette 2e circonscription du Tarn, qui comprend Gaillac et Puycelsi, les électeurs ont voté en majorité pour Marine le Pen au premier tour de l'élection présidentielle : est-ce que Macron veut s'assurer de ne pas la perdre ?

Le Tarn est un département où Marine Le Pen a fait un excellent score. Il y a un sentiment d'abandon, les gilets jaunes, le phénomène de désindustrialisation.

Selon un dernier sondage, la NUPES arriverait en tête aux législatives, vous pensez que le président se sent en danger ?

La NUPES a peu de chance d'obtenir une majorité parlementaire. Mais la propre majorité du président est en balance, il y a un doute, il doit donc mobiliser les énergies.

Emmanuel Macron va annoncer le déploiement de nouvelles brigades de gendarmerie dans le Tarn. Vous pensez qu'il ne veut pas laisser ce thème de la sécurité au RN ?

Incontestablement oui, mais la question de la sécurité au quotidien se pose. On revient sur un débat vieux de 20 ans, celui de la police de proximité. Comment mettre en oeuvre des solutions pour rassurer ? Ce n'est pas un espace d'insécurité par rapport aux grandes villes, mais le sentiment d'insécurité s'y est développé. Il y a un effet d'annonce pour dire "on s'occupe de vous" et ensuite éventuellement des solutions concrètes pour par exemple que les gens qui portent plainte auprès des services de police ne rencontrent pas de difficultés insurmontables.