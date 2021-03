Emmanuel Macron décide de faciliter la déclassification des archives de la guerre d’Algérie

C'était l'une des préconisations figurant dans le rapport remis le 20 janvier par l'historien Benjamin Stora, spécialiste de l’histoire du Maghreb contemporain, au président de la République. Emmanuel Macron a décidé de faciliter l'accès aux archives classifiées de plus de 50 ans, notamment celles sur la guerre d'Algérie. Le chef de l'État "a pris la décision de permettre aux services d'archives de procéder dès demain (mercredi) aux déclassifications des documents couverts par le secret de la Défense nationale (...) jusqu'aux dossiers de l'année 1970 incluse", précise ce mardi l'Élysée dans un communiqué. "Cette décision sera de nature à écourter sensiblement les délais d'attente liés à la procédure de déclassification, s'agissant notamment des documents relatifs à la guerre d'Algérie", indique encore le communiqué.

Ce nouveau geste d'apaisement, que l'historien appelait de ses vœux dans le but de "réconcilier les mémoires" et de "regarder l'Histoire en face", intervient une semaine après la reconnaissance par le Président, "au nom de la France", que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel avait été "torturé et assassiné" par l'armée française pendant la guerre d'Algérie en 1957.

La question des "disparus"

Emmanuel Macron "a entendu les demandes de la communauté universitaire" qui se plaint des difficultés d'accès aux archives classifiées de plus de 50 ans en raison de l'application scrupuleuse d'une circulaire sur la protection du secret de la défense nationale, insiste l'Élysée. "Le gouvernement a engagé un travail législatif d'ajustement du point de cohérence entre le code du patrimoine et le code pénal" afin de "renforcer la communicabilité des pièces, sans compromettre la sécurité et la défense nationales". Objectif affiché : parvenir à un nouveau dispositif "avant l'été 2021".

Tout en saluant les récentes décisions prises par Emmanuel Macron, les autorités algériennes réclament depuis des années l'ouverture des archives coloniales ainsi que le règlement de la question des "disparus" de la guerre d'indépendance, plus de 2.200 personnes selon Alger, et celle des essais nucléaires français dans le Sahara algérien. "Les gestes symboliques ne peuvent avoir de portée que s'ils sont appuyés de mobilisations citoyennes sur chacune des questions : les archives, les essais nucléaires, les disparus", avait souligné début mars Benjamin Stora dans un entretien accordé au quotidien francophone El Watan.