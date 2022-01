Emmanuel Macron défend mercredi sa ligne pro-européenne, ses rivaux répliquent

Emmanuel Macron va détailler ce mercredi devant les eurodéputés à Strasbourg les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE), qui a débuté le 1er janvier et s'achèvera dans six mois. Le chef de l'État est attendu dans l'hémicycle européen en fin de matinée pour un discours d'une vingtaine de minutes qui sera suivi par une longue séquence de questions-réponses avec les députés, moins nombreux qu'à l'habitude en raison des mesures de jauge anti-Covid. Il sera interpellé par des élus de tous les pays mais, comme il est de coutume pour les présidences tournantes de l'UE, une place importante sera laissée aux orateurs français. Devraient ainsi s'exprimer le LR François-Xavier Bellamy, la LFI Manon Aubry, les RN Jordan Bardella et Nicolas Bay, mais aussi l'écologiste Yannick Jadot, seul candidat à la présidentielle à siéger à Strasbourg.

Cas contact au Covid-19, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ne sera finalement pas présente. À l'issue de ce débat, le président de la République déjeunera avec la nouvelle présidente du Parlement, la conservatrice maltaise Roberta Metsola, élue mardi, avant de tenir une conférence de presse.

"Relance, puissance et appartenance", en tête des priorités

Ce discours est l'occasion pour Emmanuel Macron de revenir sur ses priorités - "relance, puissance et appartenance" - énoncées le 9 décembre lors d'une conférence de presse. D'après l'Élysée, "le fil rouge" est de "renforcer la souveraineté européenne" avec l'espoir d'obtenir "des résultats rapides et concrets" sur plusieurs dossiers comme le salaire minimum, la taxe carbone aux frontières ou la réforme de l'espace Schengen pour mieux lutter contre la migration irrégulière.

Le président de la République devrait aussi "prendre de la hauteur par rapport au programme de ces six mois" pour "porter la voie singulière de l'Europe", qui se veut "une puissance de stabilité" dans "un contexte international agité" marqué notamment par les tensions entre la Russie et l'Ukraine aux frontières de l'UE.

Ce déplacement à Strasbourg, qui devrait être attentivement suivi à Bruxelles et dans les capitales européennes puisque le président français s'exprimera "au nom des 27 pays de l'UE" selon l'Élysée, revêt aussi une forte dimension nationale, même si Emmanuel Macron ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat à sa succession. Depuis son élection en 2017, célébrée au son de l'hymne de l'UE, le chef de l'État se pose en chef de file des pro-Européens face aux "nationalistes" et "populistes", et vante les avancées obtenues à 27, comme le plan de relance post-Covid 19 de 750 milliards d'euros adopté en 2020.

Défendre sa vision de l'Europe en vue de la présidentielle

Une vision que ne partage pas plusieurs de ses adversaires politiques qui ont présenté leur programme européen cette semaine, à l'image de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Devant la presse mardi, la patronne du RN a ainsi défendu sa "vision de l'Europe", celle "d'une alliance européenne des nations", fustigeant les "européistes", partisans, selon elle, d'une Union "dominatrice des nations". Emmanuel Macron est "resté pendant quatre ans le factotum de madame (Angela) Merkel", l'ancienne chancelière allemande, et son projet pour l'UE est "irréaliste, dangereux", a-t-elle dénoncé.

Le candidat des Insoumis Jean-Luc Mélenchon propose de son côté de "rétablir notre souveraineté à partir de deux clauses essentielles : la non-régression sociale, écologique et démocratique, et l'alignement sur les normes les mieux-disantes" au niveau européen. "Les conditions sont plus mûres que jamais pour un grand changement en Europe", a-t-il affirmé dans un entretien au Monde.

Face à eux, la majorité présidentielle entend faire, comme en 2017, de l'Europe "un marqueur de la campagne" en lançant, ce week-end, l'opération "Les 24 heures pour l'Europe" avec des milliers d'affiches "Changer l'Europe pour faire avancer la France" et la distribution de 300.000 tracts.