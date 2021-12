Emmanuel Macron n'exclut pas la vaccination obligatoire en France

Moins d'une semaine après une longue conférence de presse dédiée à la présidence française de l'Union européenne, Emmanuel Macron s'exprime ce mercredi soir, à partir de 21h05. Le chef de l'État a accordé un entretien à TF1 et LCI. Interview enregistrée dimanche après-midi à l'Élysée, selon franceinfo. Selon la chaîne, le président de la République "évoquera notamment son quinquennat, ses réussites, ses échecs et sa vision de l'avenir". A quatre mois du premier tour de l'élection présidentielle, le chef de l'Etat, qui n'a pas encore officialisé sa candidature à sa réélection, est interrogé par les journalistes Audrey Crespo-Mara de TF1 et Darius Rochebin de LCI.

La vaccination contre le Covid-19

"On voit que c'est un virus qui tourne beaucoup chez les enfants" a argumenté le chef de l'Etat, interrogé sur la vaccination de tous les enfants. "Entre 5 et 11 ans, les autorités sanitaires ont expliqué que cela protégerait" donc "je crois que c'est souhaitable mais c'est le choix des parents", a-t-il dit sur TF1. "Ils ont rarement des formes graves même si ces dernières semaines, on a eu plusieurs dizaines de cas d'enfants (...) avec des formes graves". Samedi dernier, le Premier ministre Jean Castex avait estimé sur France Bleu Alsace que la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans "est une nécessité".

Une obligation vaccinale pour tous est "tout à fait possible", a également déclaré le président Emmanuel Macron, ajoutant toutefois que la France en était "quasiment là" avec 90% de la population adulte vaccinée, tout en appelant les quelque cinq millions de Français qui ne le sont pas encore à se faire vacciner. "Cette hypothèse existe bien sûr !", admet-il en réponse à une question des journalistes sur l'hypothèse que la vaccination contre le Covid-19 puisse devenir obligatoire, comme celles contre le tétanos ou la diphtérie.

Le chef de l'Etat souligne cependant que, pour le moment, la priorité est d'administrer la dose de rappel à tous les adultes éligibles, laissant entendre aussi que d'autres rappels seront sans doute nécessaires ultérieurement pour contrer les variants du coronavirus.

Le CSA saisi par Yannick Jadot et Valérie Pécresse

Le CSA, saisi par plusieurs opposants qui accusent le président Emmanuel Macron d'iniquité en livrant un long entretien télévisé à quelques mois de l'élection présidentielle, a promis mercredi d'examiner l'interview une fois diffusée.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel "procédera à l'analyse du programme afin de déterminer la part du temps de parole du président de la République susceptible d'être décomptée au titre du débat politique national", a-t-il déclaré dans des courriers que l'AFP s'est procurés. Ils sont adressés aux opposants Yannick Jadot (EELV) et Valérie Pécresse (LR) qui ont tous deux protesté auprès du CSA. M. Jadot et Mme Pécresse, chacun prétendant à l'élection présidentielle de 2022, accusent M. Macron de s'exprimer non pas comme chef de l'Etat mais pour défendre sa candidature, même si celle-ci n'est pas officialisée.