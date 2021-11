"J'ai toujours été à l'écoute des élus de terrain", affirme Emmanuel Macron devant les maires de France

"Nous avons mis le maire au coeur de certaines décisions", a affirmé Emmanuel Macron ce jeudi lors d'un discours de plus d'une heure au 103e congrès de l'AMF (Association des maires de France), porte de Versailles à Paris. Traditionnellement, le président de la République s'exprime en clôture de ce rassemblement de la principale association de maires français. Mercredi, l'AMF a élu un nouveau président, l'édile Les Républicains de Cannes, David Lisnard. Pour ce dernier rendez-vous avant la fin de son mandat, le Président a tenu à défendre son bilan en abordant notamment la suppression de la taxe d'habitation, le Grand débat national ou encore la Loi engagement et Proximité, à l'étude au Parlement.

Un espace sécurisant pour les maires

Emmanuel Macron a tenu à saluer l'action de l'ensemble des maires qui sont "au cœur de la République", "aux avant-postes", "toujours présents avec courage, respect des uns et des autres et avec capacité à agir au plus vite pour faire face à la crise" et notamment à la crise sanitaire. "À chaque étape vous avez été là, et je vous en remercie", a insisté le chef de l'État dans une énumération d'exemples pendant la crise sanitaire.

"Nous ne devons rien céder", a déclaré Emmanuel Macron, "face au retour, à l'augmentation de la violence" envers les maires, dépositaires de l'autorité publique. "Nous serons intraitables", a-t-il promis. "La réaction doit être immédiate et la sanction décisive", a-t-il ajouté, estimant que "ce n'est pas de la solidarité, c'est du devoir".

"Il se peut qu'il y ait eu des malentendus au début, il se peut qu'il y ait eu des préjugés"

"Je pense qu'il y a peu de président de la 5e République à avoir passé tant de temps avec les maires", s'est également défendu Emmanuel Macron face aux critiques notamment du peu de place laissée aux maires dans les prises de décisions liées à la crise sanitaire. "Il se peut qu'il y ait eu des malentendus au début, il se peut qu'il y ait eu des préjugés. J'assume ne pas avoir été maire", humorisant, le président a ajouté. "Il se peut que De Gaulle ait eu le même défaut".

"Déconcentration"

Sujet brulant, Emmanuel Macron a défendu son bilan sur la décentralisation. "Le discours ambiant qui consiste à opposer les élus contre l'État est un discours mortifère", s'est défendu Emmanuel Macron. "Il y a les élus locaux et le gouvernement, mais l'État est un tout, j'en suis le garant", a-t-il estimé. "L'État c'est vous aussi et si nous sombrons dans cette division, nous divisons l'action et nous ne pouvons pas avancer", a déclaré le chef de l'État. "Gardons-nous de toutes ces forces de division surtout dans la période, je le dis avec beaucoup de force", a-t-il lancé.

Dans une "résolution" adoptée à l'unanimité par le bureau ce jeudi, l'AMF réaffirme sa volonté d'apporter "un renouveau à la vie de locale". Invité de Ma France sur France Nleu, le nouveau président David Lisnard, a défendu la décentralisation, face aux "volontés de recentraliser, au détriment de l'efficacité des services publics". Il propose notamment que les maires soient à nouveau présidents des conseils d'administration des hôpitaux, que les collectivités puissent investir dans les établissements de santé, à condition que ce soit un transfert de compétences compensé financièrement.

"Je crois véritablement, à court terme, à une déconcentration", a estimé Emmanuel Macron. "Il se peut qu'on hérite des décisions passées", a-t-il ajouté, affirmant que "l'État s'est réorganisé, il y a une décennie, en faisant des économies essentiellement sur les services publics locaux". "La carte s'est réorganisée sous le mandat précédent en faisant de grandes régions qui ont conduit les services locaux à reconcentrer au niveau régional. Il est vrai que la décision a été éloignée du terrain par ces mouvements successifs. Pour la première fois depuis longtemps nous avons recréé ces dernières années des postes dans les services de préfecture et ce mouvement doit être amplifié", a expliqué Emmanuel Macron.

Mettre le maire davantage au cœur de la décision

Le chef de l'État a dit avoir tenu l'engagement qu'il avait pris envers les maires de "préserver leurs moyens financiers après des années de baisses". Enfin, concernant son engagement de supprimer la taxe d'habitation, il a assuré que cela a été "compensé à l'euro près". Mise en place progressivement lors de son mandat, la mesure avait soulevé la colère des élus, la taxe d'habitation représentant en effet un revenu majeur pour les municipalités.

"Nous avons aussi durant cette période avancé vers la différenciation, une action adaptée à la singularité de chaque territoire", a indiqué le président, précisant que "les fermetures d'écoles ne se font plus sans l'accord des maires". Emmanuel Macron a toutefois reconnu les efforts qu'il reste à faire pour "mettre le maire davantage au cœur de la décision". "Nous n'y sommes pas encore totalement", a-t-il affirmé.