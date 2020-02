"Un plan contre l'islam serait une faute profonde" : Emmanuel Macron dévoile son plan contre le "séparatisme"

Mulhouse, France

Accompagné de plusieurs de ses ministres, Emmanuel Macron a détaillé une partie de la stratégie du gouvernement pour lutter contre le "séparatisme islamiste" et "les discriminations" ce mardi dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse, l'un des 47 "quartiers de reconquête républicaine" de France.

"Le séparatisme islamiste qui détourne une religion est incompatible avec la République" a expliqué le président se défendant de proposer "un plan contre l'islam" qui "serait une faute profonde". Quatre axes de travail guident l'action du gouvernement a-t-il ajouté : "reprendre le contrôle et lutter contre l'influence étrangère en particulier dans les écoles", "favoriser l'organisation du culte musulman", "lutter contre toutes les manifestations du séparatisme islamiste" et "permettre le retour de l'autorité républicaine dans des quartiers sensibles".

Les enseignements en langues étrangères Elco supprimés

Emmanuel Macron a notamment annoncé que le dispositif de cours facultatifs en langues étrangères dispensés par des enseignants désignés par les gouvernements d'autres pays (Elco) sera supprimé dès la rentrée 2020. "Le problème que nous avons aujourd'hui avec ce dispositif, c'est que nous avons de plus en plus d'enseignants qui ne parlent pas le français (...), que nous avons de plus en plus d'enseignants sur lesquels l'Education nationale n'a aucun regard", a justifié le président. "Je ne suis pas à l'aise à l'idée d'avoir dans l'école de la République des femmes et des hommes qui peuvent enseigner sans que l'Education nationale ne puisse exercer le moindre contrôle. Et nous n'avons pas non plus le contrôle sur les programmes qu'ils enseignent", a-t-il ajouté.

Neuf pays (Algérie, Croatie, Espagne, Italie, Maroc, Portugal, Serbie, Tunisie et Turquie) et "80.000 élèves" par an, sont actuellement concernés par ces enseignements. Des négociations ont été engagées avec les pays concernés pour mettre fin à ce dispositif, qui sera remplacé, pour les pays avec lesquels le gouvernement trouve un accord, par des Enseignements internationaux en langue étrangère (EILE).

Mieux contrôler le financement des lieux de culte et la formation des imams

Il nous faut aussi "des mosquées financées de façon transparentes" et des imams "formés en France" qui "connaissent la langue et les lois de la République" a insisté le président de la République avant d'annoncer que la France allait progressivement cesser d'accueillir les 300 "imams détachés" envoyés chaque année par d'autres pays, comme la Turquie et l'Algérie. Ces religieux forment une petite partie du nombre d'imams en France - souvent bénévoles voire itinérants - officiant dans les 2.500 lieux de culte musulmans. Ce nombre n'est pas précisément connu mais est estimé à environ 1.800 imams.

Nous avons "demandé au Conseil français du culte musulman de formuler des propositions" sur la formation des futurs imams, "d'ici la fin du mois de mars" a indiqué Emmanuel Macron.

D'autres annonces détaillant la stratégie du gouvernement contre la radicalisation sont prévues après les élections municipales des 15 et 22 mars.