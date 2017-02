Emmanuel Macron dévoile son programme économique

Emmanuel Macron, accusé par certains détracteurs de "ne pas avoir de programme", révèle dans une interview au journal Les Échos daté de ce vendredi son programme économique, avec la promesse s'il est élu Président de réduire la dépense publique de trois points de PIB en cinq ans.

Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle pour son parti En Marche !, a dévoilé vendredi la ligne économique de son projet, promettant notamment soixante milliards d'euros d'économies en cinq ans dans une interview aux Echos mise en ligne dès jeudi soir.

Réduction de la dette, postes de fonctionnaires en moins

L'ancien ministre de l'Économie souhaite prendre une "trajectoire budgétaire vertueuse" et inventer "un nouveau modèle de croissance". Il s'engage à réduire la dépense publique française de trois points de PIB en cinq ans, soit 60 milliards d'économies. Pour y arriver, M. Macron vise "25 milliards d'économies sur la sphère sociale", dont 15 milliards sur l'Assurance maladie et 10 milliards sur l'assurance chômage. Il entend également réduire de 10 milliards d'euros sur cinq ans les dépenses des collectivités locales. Elles auront pour cela leur "mot à dire" sur l'évolution du salaire des fonctionnaires ("ce sera à elle de décider désormais pour leurs agents"), pourront "recourir plus largement à des recrutements de droit privé", devront "respecter la durée annuelle légale du temps de travail" et "pourront revenir sur la réforme des rythmes scolaires".

Autre source d'économie envisagée : la baisse des effectifs des fonctionnaires, qui pourrait aller jusqu'à 120.000 postes (70.000 venant des collectivités et 50.000 de l'Etat).

Baisse des impôts

Emmanuel Macron propose par ailleurs 50 milliards d'euros d'investissement public sur le quinquennat (dont 15 milliards consacrés à la formation et 15 autres à la transition écologique et énergétique), et 20 milliards de baisse nette des prélèvements obligatoires. Le taux de l'impôt sur les sociétés sera ramené de 33,3% à la moyenne européenne, c'est-à-dire 25%. Le candidat prépare également une mesure de réduction d'impôt pour environ dix milliards, "qui sera mise en oeuvre au début du quinquennat et qui visera les classes populaires et les classes moyennes", mais ne précise pas encore sa pensée.

La présentation du programme complet d'Emmanuel Macron est annoncée pour le 2 mars, mais ce chiffrage a pour but de mettre en sourdine les critiques de ceux qui estimaient ces dernières semaines qu'Emmanuel Macron était un candidat "sans programme".