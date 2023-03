"Emmanuel Macron doit retirer sa réforme des retraites" estime le président de la région Normandie

Le président centriste de la région Normandie, Hervé Morin était ce lundi matin l'invité de France Bleu Normandie alors que les deux motions déposées après le recours du gouvernement au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites doivent être votées à partir de 16h par l'Assemblée Nationale. Si il considère que la motion transpartisane déposée par le groupe LIOT a peu de chance d'obtenir la majorité absolue et d'être votée, Hervé Morin estime que le mandat d'Emmanuel Macron est aujourd'hui terminé : "il ne se passera plus rien, quoi qu'il arrive". Pour le président de la région Normandie "on va sortir de cette réforme des retraites avec un pays épuisé, épuisé politiquement et qui va être incapable de se pencher sur les vrais sujets, les vraies difficultés du pays qui sont un système éducatif qui ne marche pas, un système de santé en grande difficulté".

Emmanuel Macron doit aujourd'hui s'adresser aux français

La colère continue d'enfler. Partout dans le pays et dans la région, les opposants multiplient les rassemblements et actions spontanés. Mais Emmanuel Macron reste silencieux, souhaitant dimanche soir dans un communiqué adressé par l'Elysée que "cette réforme puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous". Le chef de l'état doit aujourd'hui s'exprimer et s'adresser aux opposants à la réforme, au risque de voir la situation s'embraser selon Hervé Morin. "Ca fait deux fois de suite qu'il nous fait le coup" analyse le président de région rappelant "une première crise sociale majeure avec les gilets jaunes où ils n'avaient pas écouté le pays. Et là encore ils n'écoutent toujours pas les français".

"Reculer, ce n'est pas renoncer"

Hervé Morin prend en exemple "Jacques Chirac en 2006 sur le CPE" qui avait finalement abandonné son projet de Contrat Première Embauche. "Il vaut mieux remettre le pays en état de discussion que de le laisser dans un état de tension qui, au bout du compte, mènera à l'impuissance" assure Hervé Morin, persuadé que "tous nos compatriotes ont le sentiment d'avoir un président totalement hors sol. Vous ne pouvez pas vous dire je vais gagner face aux Français quand vous avez 75 % des Français qui vous disent qu'ils sont contre la réforme."

Le risque aujourd'hui c'est de voir le climat social exploser, et de revivre une crise comme celle des gilets jaunes. Alors Hervé Morin appelle le chef de l'état à calmer le jeu. "Reculer, ce n'est pas renoncer. Reculer, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire.