Emmanuel Macron donne son feu vert à l'organisation d'une conférence sociale sur les salaires

Ils étaient conviés à venir à Saint-Denis à partir de 15h mercredi, ils en sont ressortis à 3h du matin jeudi. Les responsables des 11 partis conviés par Emmanuel Macron ont pu échanger pendant douze heures sur les institutions, la "cohésion de la Nation" ou la situation internationale autour du chef de l'État.

S'il n'y a "pas de conclusion pour l'instant", comme l'a déclaré le dirigeant du Rassemblement national Jordan Bardella, l'entourage du président de la République fait savoir ce matin que la porte est ouverte à l'organisation d'une "conférence sociale" sur les salaires, comme le réclamait la gauche, portant "sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum".

Peu de choses ont filtré pendant les échanges, la presse ayant été tenue à l'écart et les participants invités à se séparer de leur téléphone. Emmanuel Macron a toutefois fait savoir qu'il ferait parvenir dans les prochains jours "une lettre synthétisant les échanges et les titres de travail proposés, que chacun pourra amender, pour poursuivre" les discussions, selon son entourage.

La gauche déçue, la droite discrète

Si le patron du RN a salué à la sortie de la réunion des débats "francs", la gauche se montre beaucoup plus sévère. "On est venus, on a vu et on a été déçus", déplore la cheffe des écologistes Marine Tondelier, quand le coordinateur de la France Insoumise déclare avoir eu "l'impression de vivre 12 heures sur la planète Mars", face à un interlocuteur qui n'est pas "prêt à entendre" les propositions de la gauche. Le patron des LR Eric Ciotti de son côté n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie.

L'exécutif vante "un grand moment de politique"

L'entourage du président de la République de son côté salue "un grand moment de politique, d’unité, de reconnaissance et de responsabilité", à tel point qu'Emmanuel Macron souhaite désormais renouveler l'expérience et réunir à nouveau les 11 chefs de parti disposant d'un groupe au parlement, "sous le même format, dans les mêmes conditions".

"Quelque chose s'est passé hier qui pourrait bien marquer l'histoire politique, voire démocratique de notre pays", a estimé Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, ce jeudi sur franceinfo . "Des gens qui ne se parlent pas ont décidé de se parler, ont décidé d'échanger. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé", a-t-il dit.