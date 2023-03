Emmanuel Macron droit dans ses bottes : "Il va s'en mordre les doigts" assurent ses opposants en Mayenne

Emmanuel Macron a exclu ce mardi devant ses troupes les options les plus radicales pour relancer son quinquennat après l'adoption au forceps de sa réforme des retraites, toujours contestée dans la rue, et avant de sortir de son silence mercredi à la télévision. Le chef de l'État sera ce mercredi à 13h en direct sur TF1 et France 2 pour une interview très attendue tant le climat de crise a gagné le pays.

Son second quinquennat apparaît déjà entravé après moins d'un an: lundi, l'adoption de sa réforme phare s'est faite dans la douleur et le gouvernement d'Elisabeth Borne a survécu de justesse à une motion de censure trans-partisane à l'Assemblée nationale.

Le chef de l'Etat n'a l'intention ni de dissoudre l'Assemblée, ni de remanier le gouvernement, ni de convoquer un référendum sur la réforme reculant l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. L'option du retrait du texte, réclamée par les syndicats et les opposants, a aussi été écartée par l'Elysée.

"Qu'il reconnaisse son erreur"

Emmanuel Macron est donc droit dans ses bottes et ça ne surprend pas grand-monde chez les opposants à la réforme en Mayenne. Ce militant CGT, croisé lors d'une opération tractage vers Saint-Berthevin, espère que le président va vite "redescendre sur terre", mais sans grande conviction : "il veut faire passer cette réforme à tout prix, il en a fait un totem. C'est un bras de fer et ça montre bien le déni dans lequel il se trouve et ça date aussi du quinquennat précédent".

Un membre de la CFTC, qui participe à la même action, estime que le locataire de l'Elysée risque d'en payer le prix fort sur le plan politique : "on espère qu'il revienne dans le droit chemin. Mais il s'inscrit très loin de la réalité de la vie des gens qui voient dans ce projet une injustice. S'il ne veut pas voir ce qui se passe dans le pays, il s'en mordra les doigts politiquement".