Emmanuel Macron en Alsace : "La réalité du pays, ce n'est pas que ceux qui font du bruit avec des casseroles"

Emmanuel Macron voulait revenir "au contact des Français" après trois mois de mobilisation contre sa réforme des retraites : le chef de l'Etat est ce mercredi en Alsace, deux jours après son allocution télévisée . La centaine de manifestants qui l'attendaient à Muttersholtz a été écartée par les gendarmes.

Le président de la République est arrivé vers 13h30 dans l'entreprise Mathis de Muttersholtz, spécialisée dans la construction en bois, "un secteur stratégique de cette réindustrialisation du pays soutenue par le gouvernement", a fait valoir l'Elysée.

"Ce n'est pas les casseroles qui font avancer la France"

Emmanuel Macron a rencontré des salariés et des apprentis de Mathis dans un vaste entrepôt à l'abri des bruits de casseroles et des sifflets, mais pas des coupures d'électricité. Une brève coupure de courant s'est produite à l'arrivée du chef de l'Etat. La CGT locale "n’infirme pas" être à l’origine de cette coupure, tout en concédant auprès de France Bleu Alsace que "ça faisait partie des options envisagées".

Dans un échange avec les journalistes sur la réforme des retraites et le mécontentement du pays, le président de la République a indirectement répondu aux manifestants : "La réalité du pays, ce n'est pas que ceux qui font du bruit avec des casseroles (...) la réalité, c’est aussi ceux qui ont de l'ambition pour eux-mêmes et leur pays et aussi ceux qui ont besoin d’accompagnement".

Parmi les élus présents : le député LFI Emmanuel Fernandes, qui s'est couvert la bouche avec un bâillon marqué "49.3". "Je me bâillonne symboliquement", a expliqué l'élu strasbourgeois, parce qu'"Emmanuel a bâillonné l'Assemblée nationale et la population toute entière".

Le député LFI Emmanuel Fernandes avec un baillon 49.3. © Radio France - Antoine Balandra

Dans un bref discours devant les salariés de Mathis, Emmanuel Macron a affirmé que la filière bois était au cœur de "trois batailles : indépendance, réindustrialisation et climat." Il faut "mieux valoriser nos forêts" a expliqué le chef de l'Etat et si on utilise plus de bois, a-t-il ajouté, on contribuera à une "réindustralisation verte".

Emmanuel Macron a poursuivi en indiquant que Mathis, qui installe notamment la charpente de la future piscine olympique de Paris 2024 , était un "modèle" en la matière.