Emmanuel Macron en Ardèche : "une preuve de confiance" pour Olivier Dussopt

France Bleu Drôme Ardèche : Le président de la République, chez vous, dans le nord Ardèche pour annoncer la relocalisation de médicaments en France, médicaments qui ne seront pas fabriqués à proprement parler ici.. N'est- ce pas un moyen indirect de vous soutenir après la séquence des retraites ?

Olivier Dussopt : Je suis évidemment très heureux que président de la République soit venu en Ardèche. Nous avons visité deux entreprises, principalement le laboratoire Aguettant, au sein duquel le président a annoncé les mesures pour la relocalisation de médicaments produits en France et le groupe Aguettant bénéficie de ces mesures. Il a déjà bénéficié d'aides pour moderniser ses lignes de production pour recruter à Champagne, en Ardèche, tout comme sur ses autres sites. Et nous allons continuer à accompagner ce groupe. Et nous avons aussi visité notre entreprise, Chamatex, qui produit des baskets. C'est la seule entreprise à produire des baskets en Europe, le président a confirmé que nous sommes à leurs côtés pour accompagner leur extension.

Concernant l'annonce de la relocalisation des médicaments, ça ne se fera pas à proprement parler en Ardèche. Aguettant va produire trois des 25 premiers médicaments relocalisés sur son site de Lyon. C'est un hasard si le président vient chez vous, son ministre du travail, pour l'annoncer ?

Le président a fait le choix de venir en Ardèche, ce que j'apprécie évidemment (...). Je ne crois pas que ce soit un hasard effectivement. C'est une preuve de confiance et je l'apprécie évidemment, personne ne vous dira l'inverse. C'était aussi sa volonté de venir dans un département où il n'avait pas pu venir depuis qu'il a été élu président de la République. La dernière fois qu'il était venu, c'était aussi à mon invitation pour visiter le groupe Iveco en 2015, groupe qu'il avait accompagné comme ministre de l'économie et donc il souhaitait venir en Ardèche. Je suis très heureux d'avoir pu l'accueillir sur ma circonscription. Cela témoigne d'une confiance que j'apprécie bien évidemment.

Il y a des rumeurs insistantes de remaniement. Est-ce que vous qui passez au tribunal en novembre, vous craignez d'être écarté du gouvernement ?

Je me suis déjà exprimé sur ce dossier et j'ai dit qu'au cours des différentes vérifications, le parquet avait classé quatre des cinq points sur lesquels il a voulu procéder à des vérifications, ce qui est quelque chose d'important pour moi. Il a notamment classé et dit qu'il n'y avait rien sur tout ce qui concerne les questions de corruption, d'enrichissement. Il reste un point qui remonte à 2009, il y a quatorze ans, sur une procédure de marché, et je compte bien convaincre le tribunal de ma bonne foi pour ce sujet là. Pour le reste, des remaniements, il y en a, il y en aura, et ça n'appartient qu'au président de la République de déterminer, de décider qui appartient ou pas à un gouvernement. Je suis à mon poste, je travaille et je le fais en confiance avec lui.

Vous sortez comment de l'épisode des retraites ? On sent bien qu'il y a encore de l'amertume. Hier, on a vu un important dispositif des forces de l'ordre pour la visite d'Emmanuel Macron. On sent effectivement que tous les Français n'ont pas digéré.

Les Français étaient nombreux à s'opposer à cette réforme parce que tout relèvement de l'âge de départ à la retraite en France s'est toujours traduit par une opposition, par des manifestations. C'est normal, c'est la démocratie. Nous sommes dans un pays qui garantit le droit de grève et le droit de manifestation. Le débat parlementaire a eu lieu, 175 heures de débats, des votes, des motions de censure rejetées, un Sénat qui a voté, un Conseil constitutionnel qui a validé. Aujourd'hui, nous travaillons à la mise en œuvre. Est ce que le débat a été fatigant ? Oui, parfois parfois parce que, à l'Assemblée notamment, j'aurais préféré qu'on parle plus de retraites et entendre moins d'insultes, moins d'invectives de la part de la France insoumise. Plutôt que déposer 20 000 amendements uniquement pour bloquer le débat, j'aurais préféré qu'il fasse des propositions. Donc oui, c'est un débat qui, par ailleurs, peut être fatigant, mais très franchement, et il y a des métiers bien plus fatigant. Et donc je sors de cette séquence en forme et très motivé.

Ces dernières semaines, il y a eu quasiment une annonce gouvernementale par jour. Un moyen de noyer le poisson ? En tout cas, c'est l'impression que ça donne...

Ce n'est pas le but. Nous avons un programme de travail et la réforme des retraites est une réforme importante. Mais ça n'est pas la seule. Dans d'autres domaines, y compris dans mon ministère, nous avons d'autres projets. J'ai présenté au Conseil des ministres un projet de loi pour faciliter le partage de la valeur et les dispositifs d'intéressement de participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. J'ai présenté la semaine dernière un deuxième projet de loi pour réformer le service public de l'emploi, le rendre plus efficace pour ramener vers l'emploi, raccompagner dans l'emploi ceux qui en sont le plus éloignés. Tous mes collègues sont au travail. Le ministre de la Justice présente sa loi de programmation. Le ministre de l'Intérieur a fait voter la loi d'orientation et de moyens pour la sécurité intérieure et donc pour les forces de l'ordre. Et nous avons des dizaines de chantiers qui sont ouverts. C'est normal et ce n'est pas une volonté de parler d'autre chose. La réforme des retraites, elle, va rester dans la tête de tout le monde, mais il faut simplement avancer et continuer à travailler.

D'autres textes devront être votés à l'Assemblée. Le gouvernement n'a toujours qu'une courte majorité. Est-ce que la solution aujourd'hui, c'est de se rapprocher des Républicains ? On en entend beaucoup parler ces derniers temps.

La solution, c'est de travailler avec tous les députés, tous les sénateurs de bonne volonté, quelle que soit leur appartenance à la gauche ou la droite. Il y a un nombre de textes qui peuvent rassembler des majorités et nous l'avons démontré avant la réforme des retraites, j'ai porté une réforme du marché du travail qui a été adoptée. J'avais porté avec mes collègues de Bercy un projet de loi de finances rectificative dès juillet 2022 sur les questions de pouvoir d'achat qui a été adopté. La loi pour la relance du programme nucléaire a été adoptée. La loi sur la sécurité intérieure a été adoptée. Tout ça, sans le 49.3 (l'article 49 alinéa 3 de la Constitution peut permettre l'adoption sans vote d'une loi. ndlr ). Vous savez, on nous dit parfois c'est compliqué et vous manquez de majorité. Ce que je vois, moi, c'est que depuis un an maintenant, un peu plus de 50 textes ont été examinés et adoptés par l'Assemblée nationale. Il n'y en a que quatre, deux projets de loi de finances, un projet de financement de la Sécurité sociale et la réforme des retraites qui ont nécessité un 49.3..

Quatre textes majeurs quand même..

..Vous savez, quand on parle de relance du programme nucléaire, quand on parle de loi de programmation militaire, quand on parle de loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur, quand on parle de la transition écologique ou quand on parle comme ça a été le cas pour mon ministère de réforme du marché du travail, je pense que ce sont des textes majeurs sur lesquels des majorités se sont créées. Donc nous travaillons avec toutes celles et ceux qui sont dans un état d'esprit de bonne volonté.