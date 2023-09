Emmanuel Macron en Corse jeudi pour une séquence mémorielle et politique

Emmanuel Macron sera bien en Corse la semaine prochaine. Sa visite avait été confirmée la semaine dernière par Gérald Darmanin, lui aussi venu dans l’île, à la rencontre notamment des maires.

La visite du président de la République devrait se faire au pas de charge. L’avion présidentiel devrait toucher le tarmac de l’aéroport de Campo Dell’Oro mercredi soir. Puis dès le lendemain matin, il entamera sa journée marathon dans la cité impériale où il se rendra notamment à la Citadelle, puis l'après-midi à Bastia, devant le monument aux Morts de la place Saint-Nicolas, pour participer aux cérémonies de Libération de la ville. Un détour par Bonifacio pour inaugurer le collège Albert Feracci n'est pas non plus exclu.

La politique plus que l’histoire ?

La séquence mémorielle sera importante. Mais c’est incontestablement le temps politique qui est très attendu.

Avec un discours, une réponse de l'Etat aux aspirations de la Corse, sans doute jeudi matin, dans les jardins de la préfecture de Région. Et non pas à l'Assemblée de Corse, comme l'avaient fait en leur temps François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les symboles ayant un sens, faut-il y voir un signe, en déduire que les annonces seront moins fortes que celles espérées par le camp nationaliste ? Difficile de répondre aujourd'hui. Seule certitude : Emmanuel Macron devra trouver un juste milieu entre le projet « Autonomia » adopté à une très large majorité de l'Assemblée de Corse en juillet dernier et une motion de la droite très en-deçà. Un numéro d'équilibriste pour permettre aussi de dégager ensuite une majorité qualifiée du Congrès, députés et sénateurs, pour réviser la Constitution.

Le chef de l'Etat pourrait ainsi accepter une territorialisation du mode de scrutin des régionales, comme le souhaite Jean-Jacques Panunzi, une rallonge du PTIC, le plan de transformation et d'investissement de la Corse, mais aussi un pouvoir législatif à titre expérimental dans certaines matières et ouvrir des discussions sur des transferts de compétence à intégrer dans une loi organique. Pour l'heure cependant rien n'est sûr.

Gilles Simeoni devrait s'entretenir, par téléphone ou en tête à tête, avec le président de la République avant sa venue. Objectif : trouver un compromis acceptable par tous.