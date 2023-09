Emmanuel Macron propose une "autonomie pour la Corse dans la République"

Évoquant un "moment historique", le président Emmanuel Macron a proposé jeudi qu'"une nouvelle étape soit franchie" avec "l'entrée de la Corse dans la Constitution française" et "une autonomie" pour l'île, qui ne soit "ni contre l'État ni sans l'État", lors d'un discours devant l'Assemblée de Corse où les nationalistes sont majoritaires.

Emmanuel Macron a notamment salué l’ "esprit de responsabilité" le "sens du devoir" des responsables corses lors des discussions, lesquels "interdissent l’indifférence ou le statu quo". La Corse n’en reste pas moins "enracinée dans la France et dans la République" a toutefois pris soin de rappeler le chef de l'État : "Et c’est cet enracinement dans notre histoire commune et cette reconnaissance qu’il faut tenir ensemble pour sortir de cette situation d’incompréhension et de confrontation de défiance et de ressentiment."

"Entrée de la Corse dans la Constitution"

"Je suis favorable à ce qu'une nouvelle étape soit franchie", a déclaré Emmanuel Macron avant de proposer "l'entrée de la Corse dans notre Constitution", afin "que les spécificités de la communauté insulaire corse soient reconnues, au sein d'un article propre, celle d’une communauté insulaire historique, linguistique et culturelle", a-t-il précisé.

Le président a notamment souhaité "que la langue corse puisse être mieux enseignée et placée au cœur de la vie de chaque Corse", évoquant la création d’un "service public de l’enseignement en faveur du bilinguisme".

Le chef de l'État s'est aussi dit "favorable" à ce que la Corse puisse légiférer, sur "des normes sur des matières ou des compétences transférées. Cette capacité normative devra évidemment s’exercer sous le contrôle du Conseil d’État et du Conseil", a-t-il développé.

Une "autonomie à la Corse" qui ne soit "ni contre l'État ni sans l'État"

"Ayons l’audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République", a poursuivi Emmanuel Macron appelant de ses vœux un "référentiel qui soit pleinement corse, celui de la Corse dans la République".

"Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l’avenir. Sans désengagement de l’État. Ce ne sera pas une autonomie contre l’État, ni une autonomie sans l’État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République", a-t-il répété.

Hommage à la Résistance corse

Auparavant Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Assemblée de Corse, et Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de l'île, avaient appelé le chef de l'État à "marquer l'histoire" et renouvelé le vœu de voir la Corse gagner en autonomie. Ce discours présidentiel clôt des mois de discussions entre gouvernement et responsables politiques locaux. Ces échanges avaient été lancés après les violences survenues à la suite de la mort du militant indépendantiste Yvan Colonna, agressé à la prison d'Arles, au printemps 2022.

Emmanuel Macron a également rendu hommage aux figures de la Résistance corse. "Si nous sommes réunis ici, avant toute chose (…) , c’est bien parce que voilà huit décennies, partout dans l’île, les combattants de la flamme française se sont dressés, que la Corse a été le premier territoire libéré de France métropolitaine." "Ici, a poursuivi le président, aucun juif ne fut dénoncé. Les Corses les ont protégés, demeurant fidèles à la République et à ses valeurs quand d’autres les trahissaient", a distingué Emmanuel Macron, saluant "cet élan irrésistible de la Corse vers la République".