Emmanuel Macron en Corse : les informations pratiques pour circuler et stationner

Des arrêtés municipaux ont été pris par les mairies d'Ajaccio et de Bastia à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron en Corse, à partir de ce mercredi 27 septembre. Le président de la République est attendu en fin de journée pour un dîner à la préfecture. Le lendemain, il devrait se rendre à l'Assemblée de Corse et à la citadelle, à Ajaccio, avant une seconde séquence mémorielle, à Bastia.

Dès ce mercredi matin 6 heures, des interdictions de stationnement sont mises en place le long du boulevard Pascal Rossini à partir du complexe sportif, puis sur les boulevards Lantivy et Danielle Casanova, jusqu'à l'entrée du port Tino Rossi. C'est également le cas des rues qui entourent la préfecture, qui seront également interdites à la circulation.

Près de l'Assemblée de Corse, où des renforts de forces de l'ordre devraient stationner en nombre, le parking de la place d'Austerlitz est fermé à partir de ce mercredi 14 heures, jusqu'à midi vendredi. Enfin, les alentours de la mairie d'Ajaccio seront également verrouillés pour la journée du 28, de 6h à 14h. À noter également : la desserte du parking de la Miséricorde ne sera pas assurée de la journée de ce mercredi, ni le jeudi 28 jusqu'à 14h30.

La circulation et le stationnement sont réglementés à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron - Mairie d'Ajaccio

À Bastia, la réglementation de stationnement et de circulation démarre également à 6h ce mercredi. De larges zones autour de la place Saint-Nicolas et de la Citadelle sont interdites à la circulation et/ou au stationnement : notamment l'allée du 173ème RI, le boulevard du Général de Gaulle et la place Vincetti.

La circulation et le stationnement sont réglementés à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron - Mairie de Bastia

La Communauté d'agglomération de Bastia indique également que des modifications de trajets sont à prévoir sur les lignes de bus ViaBastia A, B, C, 2, 3 et la navette de l'A Rinella ce jeudi 28 septembre de 14h30 à 18h30.

