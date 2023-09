Emmanuel Macron en Corse : Les réactions à son discours "historique"

Evoquant un "moment historique", le président de la République a proposé ce jeudi 28 septembre qu'"une nouvelle étape soit franchie" avec "l'entrée de la Corse" dans la Constitution française et "une autonomie" pour l'île, qui ne soit "ni contre l'Etat ni sans l'Etat". "Le statu quo serait notre échec à tous", a assuré Emmanuel Macron, s'exprimant devant l'Assemblée de Corse, en espérant que cette "nouvelle étape institutionnelle" permettra d'"ancrer pleinement la Corse dans la République et de reconnaître la singularité de son insularité méditerranéenne et son rapport au monde". Il a par ailleurs donné "6 mois" aux groupes politiques et à l'Assemblée de Corse pour arriver à un "accord" avec le gouvernement menant à un "texte constitutionnel et organique" modifiant le statut de la Corse.

"Cette inscription annoncée de la Corse dans la Constitution comme communauté historique, culturelle, linguistique, ce n’est pas rien, on est loin de l’époque avec Jacqueline Gourault", Romain Colonna, conseiller territorial Fà Populu Inseme

“Aujourd’hui, le champ des possibles est ouvert. Ce matin, ou il y a encore quelques semaines, il était globalement fermé" estime Romain Colonna, conseiller territorial Fà Populu Inseme, président de la commission des Compétences législatives et règlementaires de l'Assemblée de Corse. "Nous, nous allons continuer notre combat dans la force, à travailler ardemment et faire la démonstration de l’intérêt de la délibération du 5 juillet, faire valoir les droits du peuple corse au plus haut niveau. Nous avons toujours dit que nous entrions dans une négociation politique. Le chef de l’Etat a fixé 6 mois, nous allons montrer ce qu’il manque peut-être dans la déclaration d’Emmanuel Macron. Plusieurs choses ont été dites, avec cette inscription annoncée de la Corse dans la Constitution comme communauté historique, culturelle, linguistique, ce n’est pas rien, on est loin de l’époque avec Jacqueline Gourault. Il y a un chemin d’espoir. Nous sommes des responsables politiques, nous devons être alertes et prudents. Et aujourd’hui, j’ai envie de faire le pari du possible".

"Légiférer et réglementer -ce qui caractérise l'autonomie- reste, dans les 6 mois à venir, notre objectif", Jean-Christophe Angelini, le président du groupe Avanzemu à l'Assemblée de Corse

Pour Jean-Christophe Angelini, le président du groupe Avanzemu à l'Assemblée de Corse, "c'est la première fois qu'un président de la République emploie le mot “autonomie” dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse".

"Une autonomie sans pouvoir législatif, ça n'est pas une autonomie, c'est très clair, c'est d'ailleurs le sens de la délibération largement majoritaire du 5 juillet dernier. Mais en même temps, il n'a pas été dit que nous ne pourrions pas légiférer, simplement préciser que nous produirons nos propres normes" poursuit Jean-Christophe Angelini. "Je demeure confiant et donc en même temps assez prudent, les annonces sont importantes et prometteuses. La question de l'évaluation, très honnêtement, sauf à être dans le symbole ou le fétichisme, elle n'a jamais été posée pour nous. Nous savions bien que le Conseil constitutionnel, que le Conseil d'État, si l'Assemblée de Corse demain venait -ce que je souhaite ardemment- à pouvoir légiférer, resterait en capacité de contrôler a posteriori. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, ni juridiquement, ni politiquement, mais légiférer et réglementer ce qui caractérise l'autonomie reste, dans les 6 mois à venir, notre objectif. On verra dans quelle matière et jusqu'où, mais ça reste politiquement très important pour nous".

"Le président de la République a ramené aujourd'hui chacune et chacun d'entre nous à un principe de réalité : ce qu'il est possible de faire", Jean-Martin Mondoloni, le président du groupe Un Soffiu Novu à l'Assemblée de Corse

Du côté de Jean-Martin Mondoloni, le président du groupe Un Soffiu Novu à l'Assemblée de Corse : "À l'écoute de ce qu’a énoncé le président de la République, on est peu ou prou, à quelques nuances près, autour de la proposition que nous avions formulée" dit-il. "Et qui a la capacité à franchir tous les obstacles qui se dressent. D'abord, évidemment, il fallait franchir la volonté affichée du président de la République qui retient nos propositions. Deuxièmement, il faudra franchir les portes du Sénat, puis, après les portes de l'Assemblée nationale, puis après les portes du Congrès et peut-être même la voie référendaire. Donc nous, on était dans cette optique-là, nous, on n'a pas dit ce qu'on voulait faire au mois de juillet, on a dit ce qu'il était possible de faire. Et bien il a ramené aujourd'hui et chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, à ce principe de réalité. Il me semble que le président de la République est sur un point d'équilibre".

"Il est aujourd'hui évident que le projet du président de la République française -avant même que celui-ci passe par les fourches caudines du Senat -exclu déjà tout ce qui est fondamental pour les Corse", Petr'Antò Tomasi, porte-parole de Corsica Libera

Pour Corsica Libera, parti indépendantiste représenté dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse par Josepha Giacometti-Piredda, absente hier soir au dîner républicain en préfecture comme sur les bancs de l'Assemblée de Corse aujourd'hui : " Nous étions fasse à Emmanuel Macron qui venait délivrer sa vérité en ayant de plus annoncé à l'avance que les lignes rouges étaient bien présentes dans les faits" explique Petr'Antò Tomasi, porte-parole de Corsica Libera. "Josépha Giacometti-Piredda continuera à porter la position de Corsica Libera. Il est aujourd'hui évident que le projet du président de la République française -avant même que celui-ci passe par les fourches caudines du Senat- exclu déjà tout ce qui est fondamental pour les Corses, le peuple corse, pas uniquement pour Corsica Libera et le mouvement national, mais pour les Corses, car il l'ont validé à de nombreuses reprises par les élections".

"C'est un discours historique, on doit collectivement s'en féliciter. Même si le travail est encore immense, on a 6 mois devant nous, tous, pour construire une proposition", Côme Agostini, le président de Renaissance en Corse

"Le fait qu'il ait été largement applaudi à la fin, c'est quelque chose qu'on doit retenir. C'est un discours historique, on doit collectivement s'en féliciter" souligne pour sa part Côme Agostini, le président de Renaissance en Corse. "Même si le travail est encore immense, on a 6 mois devant nous, tous, pour construire une proposition, et il faut s'y atteler avec pragmatisme. Il faut qu'on définisse les contours de cette autonomie, une autonomie à la Corse comme l'a dit le président de la République. Là, on va avoir une autonomie concrète, pas une autonomie de principe c'est une très bonne nouvelle. J'ai même entendu des réactions à droite, ils sont prêts. Il faut l'accord de la droite. Pour que cette autonomie se fasse, il trouver du consensus".

"Un discours de confiance", selon Séverin Medori, maire DVG de Linguizzetta

Pour Séverin Medori, maire DVG de Linguizzetta, il s'agit d'un discours de confiance.

"Le discours de Monsieur Macron est un discours de confiance" estime Séverin Medori. "Je pense qu'il a essayé d'aller aussi loin qu'il pouvait pour qu'in fine si les Corses travaillent à se mettre d'accord ensemble, le projet passe l'écueil constitutionnel des deux assemblées. Je ne vois pas comment il aurait pu accorder beaucoup plus d’avancées sans un risque de rejet du projet, ce qui serait à mon humble avis, la pire des choses qui soit, parce que ça nous ramènerait au statu quo. Or le statu quo est insupportable. Nous avons besoin de réadapter des lois. Nous avons besoin de changer quelques normes ou peut être plus que quelques. Nous avons besoin d'une respiration administrative supérieure à celle que nous avons aujourd'hui".

"Je pense que Monsieur Simeoni doit être gêné par rapport à ses alliés historiques. Il n’y a pas le contenu qu’ils attendaient", François Filloni, chef de file du Rassemblement National en Corse

Autre réaction, celle de François Filoni, le chef de fil du Rassemblement National en Corse. "On ne peut pas retenir grand-chose de ce discours, si ce n'est une chose est sûre, la volonté d'inscrire la Corse dans la Constitution française, ça veut dire qu'à jamais elle sera française" explique François Filoni. "C'est quand même une garantie dans ce domaine-là. Nous on est rassuré, tant qu'on dit que la Corse est dans la République. On a une approche de la France, qui est la France elle est une indivisible, mais pas uniforme. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte des spécificités, mais tenir compte des spécificités, ça ne veut pas dire le pouvoir législatif, surtout avec l'environnement mafieux qu’il y a en Corse, ça voudrait dire mettre trop de pression et je n’ai pas envie que mon île dérive de manière mafieuse. Donc là-dessus on attend des garanties. Je pense que Monsieur Simeoni doit être gêné par rapport à ses alliés historiques. Il n’y a pas le contenu qu’ils attendaient. Je pense que Macron a quand même écouté les autres forces de l'Assemblée de Corse que sont les gens de droite qui eux sont quand même réticents à donner encore davantage de pouvoir alors qu'on exerce très mal les pouvoirs que l'on a déjà. Mais je rappelle que la Corse, elle a besoin aussi de moyens financiers, d'un plan fort pour la remettre sur les rails".