Emmanuel Macron est en Corse depuis lundi, pour rendre hommage au préfet Erignac mort il y a 20 ans. Et si Yvan Colonna, l'homme reconnu coupable de cet assassinat, était transféré de la prison d'Arles à une prison corse ? Officiellement, cette question n'est pas au programme de la visite. Mais elle plane pourtant sur le déplacement du Président. Car le rapatriement de certains prisonniers fait partie des revendications des nationalistes. Des revendications sur lesquelles Emmanuel Macron ne s'est encore jamais prononcé.

Quel est le contexte de cette visite ?

La coalition nationaliste a largement remporté les élections territoriales en décembre dernier, et dirige depuis la Collectivité de Corse (administration qui remplace les anciens département et la région). Les deux principaux dirigeants de cette coalition sont Jean-Guy Talamoni (président de l'Assemblée de Corse) et Gilles Simeoni (président du Conseil exécutif). Adversaires politiques autrefois, ils incarnent aujourd'hui l'unité nationaliste qui lui a permis d'accéder au pouvoir local.

De fait, la voix des nationalistes a beaucoup plus de poids également à l'échelle nationale, et les deux hommes ont publiquement adressé une liste de revendications pour l'île au gouvernement.

Que veulent les nationalistes ?

Parmi ces revendications : que la Corse fasse l'objet d'une "mention spécifique" dans la Constitution, ou encore qu'elle obtienne un statut social et fiscal à part comme cela existe dans certains territoires d'outre-mer. Autrement dit : davantage d'autonomie, même si les nationalistes disent eux-mêmes que la question de l'indépendance de la Corse n'est pas d'actualité, et ne le sera pas avant des années.

Une vieille revendication nationaliste revient aussi sur le devant de la scène : la co-officialité de la langue corse. Elle deviendrait aussi officielle que le français dans toutes les administrations de l'île, tous ses organismes publics, mais aussi dans les entreprises ou les médias institutionnels. Les élus veulent aussi que la forme corse des prénoms de leurs administrés puisse être déposée à l'état civil, et que les pièces d'identité soient rédigées dans les deux langues.

Autres demandes : un statut de résident corse pour "lutter contre la spéculation". Les personnes qui vivent en Corse depuis plusieurs années seraient prioritaires pour acheter un logement. Et donc, le rapatriement voire l'amnistie de certains prisonniers, notamment Yvan Colonna.

Que peuvent-ils attendre d'Emmanuel Macron lors de son discours ?

Le président de la République ne répondra sans doute à aucune de ces revendications durant son discours. Il va plutôt donner le ton, montrer dans quelle mesure il s'ouvre à la discussion avec les nationalistes, et où il place les limites de ce dialogue. Ce signal est très attendu, non seulement par la coalition mais également par toute la Corse.

Car le climat est tendu sur l'île. Dimanche, une manifestation à l'appel des nationalistes a rassemblée entre 5.000 et 6.000 personnes selon la préfecture, entre 22.000 et 25.000 personnes selon les organisateurs.

Faut-il craindre des violences si les nationalistes ne sont pas satisfaits ?

C'est la menace que certains d'entre eux laissent entrevoir. Selon Gilles Simeoni, "une crise peut provoquer un blocage, et un blocage peut provoquer des violences." Pour les éviter et dialoguer avec les nationalistes, le gouvernement a d'ailleurs désigné juste après les élections de décembre une "Madame Corse", la ministre Jacqueline Gourault.

à lire Jacqueline Gourault revient sur l’ouverture des négociations avec la Corse

Pour beaucoup d'observateurs, l'enjeu pour Emmanuel Macron est donc avant tout d'apaiser les esprits.