Emmanuel Macron en meeting à Pau le 17 mars

Le président de la République Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain, viendra à Pau le jeudi 17 mars. Une visite confirmée cet après midi par le maire de la ville François Bayrou. Un meeting, "sous forme d'échange avec la salle", au Zénith, est prévu en soirée.

"C'est intéressant que nos concitoyens et tous ceux qui sont intéressés de rencontrer le président de la République candidat, c'est à dire de dialoguer avec lui, puisque l'orientation qui est prise aujourd'hui c'est de ne pas faire des meetings classiques qui sont des meetings d'ovation automatique dont on a fait le tour. La forme doit être beaucoup plus respectueuse des questions que nos compatriotes se posent, du dialogue qu'il faut mener avec eux, parce que les évènements que nous vivons méritent qu'on soit graves et retenus", explique François Bayrou à France Bleu Béarn Bigorre.

François Bayrou, le maire de Pau Copier

La dernière visite du président de la République dans le Béarn remonte à janvier 2020. En plein débat sur la réforme des retraites, il était venu visiter l'usine Héli-Union à l'aéroport d'Uzein.