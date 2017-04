Emmanuel Macron en meeting au Zénith de Pau devant 4 000 personnes

Emmanuel Macron a fait salle comble au Zénith de Pau ce mercredi. 4 000 personnes sont venues assister à son meeting.

À quelques minutes du début du meeting, une centaine de personnes sont bloquées derrière les grilles du Zénith de Pau. La salle est déjà pleine, 4 000 personnes sont venues voir Emmanuel Macron. Une cinquantaine ont du regarder le meeting sur écran géant, à l'extérieur de la salle faute de place.

François Bayrou salue l'audace d'Emmanuel Macron

Après une courte déambulation place royale et boulevard des Pyrénées, raccourcie par le retard de presque 2 heures d'Emmanuel Macron, les deux hommes se sont rendus au Zénith de Pau vers 19h. Le maire de Pau s'est exprimé le premier à la tribune, saluant à plusieurs reprises "l'audace" du candidat d'En Marche ! "Vous êtes le candidat de l'espoir des Français" a dit François Bayrou. Puis c'est au tour d'Emmanuel Macron de saluer le maire de Pau., et notamment son combat contre les clivages politiques, et pour le rassemblement.Le candidat a également remercié François Bayrou de le soutenir: "un geste politique, personnel, fort et intime".

François Bayrou et Emmanuel Macron se sont promenés quelques minutes place royale et sur le boulevard de Pyrénées © Radio France - Margaux Stive

Des militants convaincus

À la sortie du meeting, les spectateurs sont dans l'ensemble convaincus. Beaucoup étaient indécis en arrivant, et comptaient sur ce meeting pour finaliser leur choix, notamment des jeunes, très impressionnés dans l'ensemble par l'éloquence du candidat. Même si certains attendent encore pour se décider.