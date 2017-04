Emmanuel Macron en meeting à Besançon devant 2.500 personnes

A douze jours du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron était à Besançon ce mardi soir. Le candidat d'"En marche!" a été accueilli par le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, soutien de la première heure, il y a un an.

Emmanuel Macron était à Besançon ce mardi soir. Le candidat d'"En marche!" a été accueilli par le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, soutien de la première heure, il y a un an. Devant plus de 2.500 personnes réunies à Micropolis, Emmanuel Macron s'est présenté en candidat de "l'indignation véritable". Il a fait un discours d'une heure, traduit simultanément en langue des signes, basé sur le renouvellement de la classe politique, sous les yeux, au premier rang, de nombreux élus socialistes locaux.

Emmanuel Macron et le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, lors de la visite du candidat d'"En marche" en septembre 2016. © Maxppp -

Rejetant "l'indignation d'estrade, celle qui consiste à dénoncer et à rien proposer" et "l'indignation facile qui propose comme solution de répliquer les recettes d'hier et de dépenser l'argent qu'on n'a pas", l'ex-ministre s'est posé en candidat d'une "indignation véritable", "profonde", "lucide" et "utile", en citant Stéphane Hessel, auteur d'Indignez-vous. Le candidat d'"En marche!" plafonne dans les enquêtes d'opinion mais reste favori. Il sera ce jeudi à Pau, où il doit s'afficher avec son allié et maire de la ville, le président du MoDem François Bayrou.