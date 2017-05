VIDÉOS - Emmanuel Macron en meeting à Paris : "Le FN, c'est l'anti-France"

Emmanuel Macron était en meeting à La Villette, à Paris, ce lundi. Dans son discours, le candidat à la Présidentielle a largement critiqué le Front national, "le parti de l'anti-France", dont la présidente Marine Le Pen est son adversaire au second tour.

Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ? "On n'en veut pas !", ont scandé à plusieurs reprises lundi les partisans d'Emmanuel Macron réunis en meeting à La Villette, à Paris, où le candidat En Marche! est arrivé largement en tête au premier tour de la Présidentielle. L'adversaire de Marine Le Pen a tout au long de son discours dénoncé le programme, les méthodes et les valeurs du Front national, "parti de l'anti-France."

La "grossièreté bien connue" de Marine Le Pen

"Face aux injures et à l'obscénité du Front national, nous allons refonder" le pays, a déclaré lors de l'entame de son meeting Emmanuel Macron, en guise de réponse aux propos tenus par son adversaire un peu plus tôt. "Avec sa grossièreté bien connue", la candidate du Front national "a parfaitement résumé la situation" en disant "c'est En marche ou crève", a-t-il lancé devant plusieurs milliers de personnes réunies à La Villette, à Paris. "Elle a raison : En marche, c'est nous!"

Faisant allusion à l'extrême droite française, il a pointé les "vrais ennemis, puissants, déterminés" croisés "dans les rues, dans les campagnes ou sur la toile, bien souvent masqués, aussi haineux que lâches", parlant du "parti des agents du désastre, les instruments du pire." Selon Emmanuel Macron, ces "ennemis", avec le Front national, utilisent "la colère, propage le mensonge, attise la haine, impose leurs discours de discrimination."

Nicolas Dupont-Aignan, "le pauvre !"

Emmanuel Macron est aussi revenu sur l'alliance entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, qui a rallié la présidente du FN en échange de la promesse du poste de Premier ministre si elle est élue. "Il avait déjà perdu, le voilà déshonoré !", "Ne le sifflez pas", a-t-il lancé ironiquement à la salle, "il a assez payé."

Le projet "de l'extrême droite", "le reniement du contrat qui nous unit"

Puis, le candidat a visé le projet du Front national. "Ce qui nous est proposé par la candidate du FN, c'est le reniement du contrat qui nous unit, c'est un aller sans retour. A la minute où nous aurons quitté l'Union européenne, quitté l'euro, dévalué notre monnaie, nous n'en sortirons pas indemnes".

"Le projet de Mme Le Pen et du FN, c'est un projet de repli, du protectionnisme, de l'isolationnisme, du nationalisme. Celui-ci conduit à une chose : guerre économique, misère et guerre tout court", a insisté le candidat d'En Marche! "Je pourrais continuer ainsi longtemps, vous expliquer que l'augmentation du Smic, la retraite à 60 ans, c'est un mensonge parce qu'ils ne le financent pas. Jamais, ils n'expliquent comment ils le paieront. Soit ils augmenteront vos impôts, soit ils augmenteront votre dette... Mais il y aura un cocu dans l'histoire, parce qu'ils mentent !" , a déclaré Emmanuel Macron.

La culture, l'école, les banlieues, les entreprises : une "République nouvelle"

Au bout d'une heure de meeting environ, Emmanuel Macron s'est recentré sur son programme et énuméré ses priorités. Des intellectuels aux jeunes des banlieues "qui ont tant d'énergie", en passant par l'école et les entreprises, l'ancien ministre de l'Économie s'est dit déterminé à se battre contre le fossé entre "ceux qui ont toujours plus et ceux qui n'ont jamais le nécessaire". Son hommage aux travailleurs français lui a valu une salve d'applaudissements de La Villette, avant qu'il n'enchaîne avec sa volonté de redonner davantage de poids aux syndicats.

Puis c'est la sécurité et la lutte contre le terrorisme qui a été abordée, avec "une tolérance zéro" annoncée. "Nous démantèlerons les associations qui ne respectent pas les lois de la République et poussent à la haine de la République", a déclaré Emmanuel Macron, réitérant sa promesse de renforcer les effectifs des forces de l'ordre. Il a au passage rendu hommage aux CRS blessés en marge du défilé parisien du 1er mai.

"Il n'y aura pas de GPA"

Emmanuel Macron a également répété ses positions quant à une Europe "forte et unie", ou sa vision de la famille. "La mienne est un peu différente et je l'assume pleinement", a-t-il répondu après les propos de Jean-Marie Le Pen sur le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. "J'ai des enfants et des petits-enfants de cœur", a déclaré Emmanuel Macron, se répétant favorable au mariage pour tous mais pas à la gestation pour autrui (GPA).

En conclusion de ce discours d'environ une heure et demie, Emmanuel Macron a lancé : "Soyons fiers d'être Français, mais soyons aussi dignes d'être Français".