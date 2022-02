Emmanuel Macron en Russie : "c'est un coup de com'" selon le président des Républicains en Dordogne

La visite d'Emmanuel Macron en Russie est "un coup de com" pour Basile Fanier. Le président des Républicains en Dordogne estime qu'il faut que "l'Europe des Nations menacée par les Américains et les Russes décide du sort de l'Europe, la visite d'Emmanuel Macron est une opération de com [...] et cela ne trompe personne". Selon Basile Fanier, "la France est en déclin" et elle ne peut pas peser dans ce conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, car Emmanuel Macron n'a "pas la stature d'un général de Gaulle". Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine, ce lundi après-midi pour tenter de désamorcer le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Basile Fanier est revenu également sur la campagne présidentielle. La candidate LR, Valérie Pécresse, est critiquée par certains membres des Républicains qui lui reprochent une campagne trop à droite comme Eric Woerth ou encore Renaud Muselier. Valérie Pécresse a notamment réemployé une expression de Nicolas Sarkozy, elle a estimé qu'il fallait "ressortir les Kärsher de la cave". Pour Basile Fanier, il est normal de parler sécurité car "c'est un problème dans un certain nombre de territoires et c'est important que notre candidate en parle".

Le président LR de Dordogne est également revenu sur le pass vaccinal auquel il fermement opposé. Le président des Républicains en Dordogne estime qu'il est inefficace. Il dénonce "une société du contrôle permanent" et il affirme que la pédagogie est le seul moyen pour convaincre les Français de se faire vacciner.