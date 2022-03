DIRECT - Emmanuel Macron en visite à Dijon : le Président de la République est arrivé au lycée des Marcs d'Or

C'est en tant que candidat à la présidentielle qu'Emmanuel Macron est en visite à Dijon ce lundi 28 mars. Une visite placée sous le signe de la jeunesse, la formation et la politique de la Ville. Il est accompagné par François Rebsamen, le maire socialiste de Dijon qui a annoncé il y a quelques jours son ralliement à Emmanuel Macron.

12h30. Emmanuel Macron est arrivé à Dijon. Le président-candidat a passé une quinzaine de minutes à discuter avec des passants venus à sa rencontre, surtout des Dijonnais qui soutiennent sa candidature. Il est ensuite entré dans le lycée où les journalistes n'ont pas le droit de le suivre pour des questions "de neutralité du service public en période de campagne", précise son équipe.

Pris à partie sur la question de la prise en charge de la santé mentale par une Dijonnaise très émue dont la fille s'est suicidée à Rennes pendant la crise sanitaire, Emmanuel Macron demande à nouveau aux caméras et aux micros de s'éloigner, "on parle de quelque chose qui suppose un tout petit peu de dignité et de respect". Il a ensuite pris de longues minutes pour l'écouter et lui dresser un bilan de ce qui a été fait en matière de santé mentale pendant son quinquennat.

12h00. Le président de la République est attendu au lycée des Marcs d'Or. Le maire de Dijon François Rebsamen, le sénateur François Patriat et la députée Fadila Khattabi attendent Emmanuel Macron devant le lycée des Marcs d'Or. Le président-candidat doit déjeuner avec des élèves et répondre à leurs questions puis visiter un atelier de taille de pierre avant d'aller rencontrer associations et habitants dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche puis les apprentis de l'école Cuisine mode d'emploi(s) lancée par le chef Thierry Marx.

Devant le lycée, François Rebsamen se défend de soutenir un programme de droite. Interrogé sur la retraite à 65 ans, le maire de Dijon répond "c'est prévu pour dans 9 ans, ça veut dire 4 mois d'augmentation par an et les socialistes proposaient 3 mois, ce n'est pas une grosse différence. L'idée c'est de financer d'autres droits comme le versement à la source, la pénibilité. Personne ne sera laissé au bord du chemin, ceux qui ne pourront pas partir dans ces conditions seront pris en compte."