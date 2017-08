Emmanuel Macron en visite au Luxembourg ce mardi

Emmanuel Macron effectue, ce mardi 29 août, une visite d'État au Luxembourg. Le président de la République s'entretiendra avec les premiers ministres du Luxembourg et de Belgique. Le chef d'État sera également reçu au Palais Grand Ducal.

La tournée européenne engagée depuis une semaine par Emmanuel Macron passe par le Luxembourg. Après une visite au Palais Grand Ducal, ou il sera reçu par le Grand Duc et la Grande Duchesse du Luxembourg, le Président de la République est attendu au Château de Senningen pour y rencontrer le premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel, ainsi que le premier ministre de Belgique Charles Michel.

Europe et coopération transfrontalière

Les dirigeants évoqueront les grands dossier européens actuels, tels que la directive sur les travailleurs détachés et les négociations sur le Brexit. Il sera également question de coopération transfrontalière et de mobilité. Chaque jour, quelques 90.000 travailleurs lorrains passent la frontière, par le train et la route, pour se rendre au Grand Duché.

Un ami commun nommé Stephane Bern

Emmanuel Macron, Xavier Bettel et Charles Michel se connaissent et s'apprécient : ils sont de la même génération et proches politiquement. Leur première rencontre à trois remonte à mars dernier, en pleine campagne présidentielle. Celui qui était alors candidat En Marche et favori des sondages, cherchait à étoffer son carnet de contact avec des dirigeants européens. L'entremetteur ne fut autre que l'animateur Stéphane Bern, ami du premier ministre luxembourgeois. C'est donc à son domicile parisien que l'entrevue informelle avait pu se tenir.