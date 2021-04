Emmanuel Macron en visite ce lundi à Montpellier sur le thème de la sécurité

Il en a fait l'une des priorités pour la fin de son quinquennat : Emmanuel Macron est attendu lundi 19 avril à Montpellier pour un déplacement sur le thème de la sécurité. Il sera accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce sera "l'occasion d'illustrer sur le terrain les résultats de la politique de sécurité du quotidien" qui "vise à donner aux forces de l'ordre - policiers et gendarmes - les moyens d'accomplir leur mission au service de la population", souligne l'Elysée dans son communiqué ce samedi.

Reconquête républicaine

Le chef de l'Etat visitera d'abord, en fin de matinée, l'Hôtel de police de Montpellier, où un échange est prévu avec des fonctionnaires de police. Puis direction le quartier de la Mosson, classé "quartier de reconquête républicaine". Il doit rencontrer le personnel du centre social de la Caisse d'Allocations Familiales, pour parler prévention de la délinquance.

50 agents

La sécurité, érigée en priorité de l'exécutif, reste identifiée comme l'un des talons d'Achille d'Emmanuel Macron, qui peine à investir ce terrain face à la droite. Le gouvernement doit notamment présenter en mai un plan de lutte contre le phénomène d'affrontements entre bandes rivales. A Montpellier, les syndicats de police réclament entre autres des effectifs supplémentaires. "On recevra en mai 10 à 12 agents supplémentaires mais ça ne comble même pas les départs à la retraite, explique un représentant d'Alliance. Il faudrait 50 agents en plus sur le département dont 20 à 25 à Montpellier. Sans effectif on ne peut pas faire reculer les trafics".

Cette visite officielle intervient après un nouvel incident à la Cité Gély dans la nuit de vendredi à samedi. Un homme de 36 ans, connu pour trafic de stupéfiants, a été gravement blessé de deux balles. Il est entre la vie et la mort.