Emmanuel Macron en visite dans la Drôme mardi 8 juin

La visite était en préparation depuis plusieurs jours, cette fois c'est officiel : le président de la République sera mardi 8 juin dans la Drôme, à Tain-l'Hermitage puis à Valence.

Il va rencontrer des restaurateurs et des représentants de la filière de l’hôtellerie-restauration, à la veille de la prochaine étape du déconfinement, le 9 juin, quand les salles des restaurants et bars pourront rouvrir. "Le Président de la République échangera également avec des lycéens, apprentis et leurs encadrants, afin d’aborder les sujets du recrutement, de la formation, et du retour à l’emploi, au moment de la reprise du secteur", explique l'Élysée dans un communiqué.

Le chef de l'État est attendu en fin de matinée au lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage, il visitera ensuite dans l'après-midi l'école de formation Live à Valence. Une école de la dernière chance créée par Brigitte Macron et financée par le groupe de luxe LVMH.

Tour de France des territoires

Cette visite présidentielle dans la Drôme s'inscrit dans le "tour de France des territoires" engagé par Emmanuel Macron. Après 14 mois de crise sanitaire, le président de la République veut "prendre le pouls" des Français afin de fixer le cap des dix derniers mois de son quinquennat, ultime ligne droite avant la présidentielle.