Bourgogne : Emmanuel Macron en visite mardi au Creusot sur le thème du nucléaire

Le président de la République en visite en Bourgogne, mardi 8 décembre 2020. Emmanuel Macron va se rendre sur le site industriel Framatome du Creusot, en Saône-et-Loire, pour aborder les thèmes du nucléaire civil et militaire, a annoncé l'Elysée samedi, relayé par l'AFP. Il devrait faire des annonces importantes pour la filière nucléaire, selon nos confrères de Creusot Infos. Le président sera accompagné de trois ministres : Barbara Pompili (Transition écologique), Bruno Le Maire (Economie) et Florence Parly (Armées). Pour son programme, avant un discours dans l'après-midi, il va échanger avec les représentants des acteurs de la filière tels qu'EDF, Orano, CEA, TechnicAtome et Naval Group, ainsi qu'avec des salariés de l'entreprise Framatome.

Une visite déjà reportée

Emmanuel Macron devait initialement effectuer cette visite au mois d'octobre dernier. Elle avait été reportée deux fois : à cause de la crise sanitaire - le président avait pris la parole pour annoncer le reconfinement - et de l'attentat contre Samuel Paty.