Villers-Cotterêts, France

De retour du Luxembourg, Emmanuel Macron a fait étape à Villers-Cotterêts, dans le sud de l'Aisne, ce vendredi après midi. Un passage express pour faire le point sur les travaux de réhabilitation du château François 1er.

À quelques jours des Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, la visite est symbolique. Le président de la République a de grandes ambitions pour le château de Villers-Cotterêts : il a prévu de placer la ville d'Alexandre Dumas au centre de la francophonie, en le transformant en "laboratoire de la francophonie".

Bientôt ouvert au public

Le député de l'Aisne, Jacques Krabal, a participé à cette visite d'un peu moins de deux heures, en présence notamment de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, et du maire RN de Villers-Cotterêts, Franck Briffaut. "Le château rouvrira au public le plus vite possible, dans les semaines ou mois à venir. Des ateliers y seront organisés." a précisé Jacques Krabal.

Le président de la République a terminé sa visite par un passage au bar tabac de la ville, où il a joué au loto du patrimoine.