Emmanuel Macron est contre la sortie de l'Alsace du Grand Est

Emmanuel Macron a annoncé aux parlementaires alsaciens qu'il était contre la sortie de l'Alsace du Grand Est ce mardi. Il a déjeuner avec eux à la préfecture lors de sa venue à Strasbourg.

L'Alsace ne sortira pas du grand Est. Emmanuel Macron l'a dit ce midi à un certain nombre de parlementaires alsaciens à Strasbourg. Le chef de l'Etat les a invités à déjeuner à la préfecture après son discours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Réunion le 7 novembre à Paris

Il s'est prononcé pour une une fusion des deux départements avec certaines compétences de l'Etat. Les parlementaires alsaciens se réuniront à l'Assemblée nationale le 7 novembre pour en discuter. Cette date avait été fixée bien avant la venue d'Emmanuel Macron à Strasbourg. "Le 7 novembre, on comptera les points" prévient Sylvain Waserman, député bas-rhinois de la République en Marche. "On verra qui veut travailler de bonne foi sur ce projet d'une nouvelle Alsace et qui préfère aller brûler des pneus dans la rue, mettre un bonnet rouge et contester ces orientations là".

Visite d @EmmanuelMacron à #Strasbourg : donner à l'Aslace -dans le Grand Est- les moyens et compétences pour renforcer son développement pic.twitter.com/RiYAMvOpKF — Bruno FUCHS (@bruno_fuchs) October 31, 2017

Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin et d'autres élus alsaciens, souhaitent que l'Alsace sorte du Grand Est. Lors d'une consultation sur France bleu, plus de 84% des votants se sont également prononcés pour, 8% pour un statut quo et 8% pour la création d'une collectivité unique au sein de la grande région.