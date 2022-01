"Emmanuel Macron est devenu populiste" estime le politologue perpignanais Dominique Sistach

C'est la petite phrase polémique du moment. Dans une interview au journal Aujourd'hui en France publiée mardi, Emmanuel Macron explique "qu'il a très envie d'emmerder les non-vaccinés". Quelques mots qui ont déclenché une tempête politique en plein examen du projet de loi sur l'instauration du pass vaccinal. Analyse de la séquence avec le politologue perpignanais Dominique Sistach.

La thèse de l'accident est-elle plausible dans cette affaire ? Emmanuel Macron a-t-il pu laisser échapper cette petite phrase par mégarde ?

Non. C'est une programmation du lancement électoral qui, aujourd'hui, est parfaitement ciblée et préparée au travers de l'analyse des sondages, que commandent tous les candidats à la présidence. l'objectif est de lancer, par le biais d'une explosion médiatique, une campagne pour celui qui n'est pas encore candidat.

Mais comment expliquer le registre de langage, le mot "emmerder" ?

Depuis que nous sommes dans une vie politique compressée, avec l'élection du président tous les cinq ans avant l'Assemblée Nationale, on est bien obligé d'avoir, comme aux Etats-Unis, une continuité dans la bagarre électorale. Cela implique d'être en permanence disruptif, c'est à dire de trouver des éléments de langage marquants et remarquables qui puissent apparaître d'un coup dans la presse. On tend vers une vulgarisation, une peopolisation, une "populisation" de la politique. On pourrait dire, pour être lapidaire, qu'en prenant une telle posture chef de l'Etat est devenu lui aussi un populiste. Avec l'utilisation d'un vocabulaire beaucoup plus commun, beaucoup plus ordinaire. L'objectif est toujours le même, comme aux Etats-Unis : disrupter.

Cela signifie qu'au final, la séquence serait bénéfique pour le Président de la République ?

Il voulait qu'on parle de lui. C'est réussi. Et je pense que les bénéfices sont là. Un sondage paru dans le Figaro mercredi donnait le chef de l'Etat en tête au premier tour et vainqueur au second. A mon sens, ces scores se vérifieront encore dans quelques jours. Il raffermit son électorat et montre très bien quels sont ses adversaires.

Il faut donc s'attendre à une campagne électorale rythmée par les clashs et les polémiques ?

On s'y est déjà habitués et désormais le temps va s'accélérer. Nous sommes à moins de 200 jours de l'élection présidentielle et on va avoir des clashs, des incidents. Valérie Pécresse veut déjà ressorti le Kärcher. Nous arrivons peut être à ce qui va être le niveau zéro du débat politique. Mais c'est dû à des effets de système et de structures qui sont là depuis au moins vingt ans.

On semble pourtant très loin des préoccupations des français...

On ne fait pas de la politique pour les Français. On fait de la politique parce qu'il y a une rivalité démocratique, parce qu'il y a une victoire à prendre, parce qu'il y a un débat à imposer, parce qu'il y a une tonne de médias à occuper. De nombreux candidats n'ont pas encore fini de rédiger leur programme. Les programmes, il n'en est question que lors de la toute dernière ligne droite avant l'élection.

En attendant les candidats privilégient donc plus la forme que le fond ?

Absolument. C'est ce que dit d'ailleurs un candidat comme Mélenchon, dont le parti, lui, a un programme déjà établi. C'est ce que dit aussi Marine Le Pen puisqu'elle incarne un programme qui est dans la continuité de celui qu'elle avait défendu il y a cinq ans. Les programmes, ce n'est pas ce que les gens, ni la classe politique, ni les médias peuvent véhiculer actuellement. Actuellement, on veut du clash, on veut des explosions médiatiques. On veut aussi, quoi qu'on en pense, en débattre. Si le temps électoral devenait un peu plus lent, les gens le regretteraient. Donc le clash, il est aussi là pour, pour lancer les élections, pour avoir des débats. Pas forcément sur le fond. Le fond viendra après. Malheureusement...