Emmanuel Macron est invité sur le plateau des Glières

Le président de la République pourrait être présent en Haute-Savoie pour le 75e anniversaire de la fin de la bataille des Glières. L'Elysée a pris note de l'invitation et pourrait prochainement fixer une date pour la venue d'Emmanuel Macron.

Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières, France

Dans un peu plus d'un mois, le 26 mars, ce sera le 75e anniversaire de la fin de la bataille des Glières, sur le désormais célèbre plateau du massif des Bornes en Haute-Savoie . Emmanuel Macron pourrait assister à cette commémoration de la Résistance confirme à France Bleu Pays de Savoie Gérard Métral, le président de l'association des Glières. "Mais aucune date n'est arrêtée" indique-t-il. "Nous attendons la réponse de l'Elysée. Nous avons juste souhaité que ce soit le plus près possible de cette date anniversaire du 26 mars".

Avant Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy s’y était rendu à plusieurs reprises aux Glières.