Emmanuel Macron est le candidat qui a le plus dépensé pendant la campagne présidentielle

Les comptes de campagne des candidats à la Présidentielle déposés auprès de la Commission des comptes de campagne a été publiée au Journal officiel. Avec plus de 16,7 millions d'euros, Emmanuel Macron est celui qui a le plus dépensé pour cette élection.

Avec 16,698 millions d'euros de dépenses, le vainqueur de l'élection présidentielle est celui qui dépensé le plus d'argent lors de la campagne. Il reste loin du plafond autorisé par la loi pour un candidat accédant au second tour (22,5 millions). Le candidat d'En Marche! l'a emporté le 7 mai avec 66,1% des voix. Le podium emmené par Emmanuel Macron est complété par le socialiste Benoît Hamon sur la deuxième marche, et le candidat de la droite François Fillon sur la troisième.

Selon les comptes déposés auprès de la Commission des comptes de campagne publiés au Journal Officiel le 3 août, Benoît Hamon a investi 15,072 millions d'euros avant d'être éliminé au premier tour avec 6,36% des voix. Les dépenses du candidat socialiste approchent le plafond de 16,8 millions d'euros fixé pour un candidat au premier tour.

Jean Lassalle, candidat le moins dépensier

François Fillon, le candidat malheureux de la droite également éliminé au premier tour avec 20,01% des voix, totalise 13,784 millions d'euros dépensés. Battue au second tour avec 33,9% des suffrages, la candidate Front National Marine Le Pen arrive en quatrième position avec 12,416 millions d'euros. Elle devance Jean-Luc Mélenchon et sa France Insoumise (19,58% au premier tour) qui ont déboursé 10,676 millions d'euros pendant la campagne.

Pour les autres candidats, les sommes engagées sont moins importantes. Nicolas Dupont-Aignan (4,70% le 23 avril) a dépensé 1,823 million d'euros pour sa campagne et François Asselineau (0,92%) 1,230 million d'euros. Viennent ensuite les deux candidats d'extrême gauche, Nathalie Arthaud (0,64%) avec 958.237 euros de dépenses, et Philippe Poutou (1,09%), qui a dépensé 782.448 euros pour sa campagne. Enfin, Jacques Cheminade (0,18%) a dépensé 412.983 euros et Jean Lassalle (1,21%) a été le moins dépensier, avec seulement 257.289 euros.

La Commission va maintenant vérifier la conformité des comptes

Les candidats avaient jusqu'au 7 juillet à 18H pour déposer le détail de leurs comptes de campagne. La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques dispose à présent d'un délai de cinq mois pour vérifier leur conformité.

A LIRE AUSSI : Présidentielle : qui finance la campagne électorale ?