Emmanuel Macron est "le seul qui peut mener le pays dans la tempête" pour Fabien Robert du MoDem

Il a fait partie des témoins de la seconde campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Un an jour pour jour après la réélection du président-candidat, Fabien Robert, président du MoDem 33 et conseiller municipal d'opposition à Bordeaux, sort un livre intitulé Trois mois dans la campagne ce lundi. Il était l'invité de France Bleu Gironde pour évoquer une campagne, "qui a été celle de l'évitement et du contournement", en pleine période de guerre en Ukraine. Une campagne particulière qui "n'a pas vraiment permis de transformer cela en légitimité pour le vainqueur", regrette Fabien Robert. Cependant, dit-il, le président de la République est "le seul qui peut mener le pays dans la tempête que nous traversons".

ⓘ Publicité

Un an plus tard, Emmanuel Macron dit dans une interview au Parisien - Aujourd'hui en France qu'il aurait dû "se mouiller" davantage sur les retraites. "Je pense en effet que le président doit être plus présent dans un certain nombre de débats nationaux", répond Fabien Robert. "Les Français attendent sa parole, ont besoin de l'entendre, de l'écouter", juge l'élu centriste.

Lui pense qu'Emmanuel Macron "doit régulièrement s'adresser aux Français", même si "la Constitution ne dit pas que le président s'occupe du prix de la baguette de pain". Et il ne voit pas de lassitude des Français face à leur chef de l'État : "Combien de personnes ont suivi sa dernière intervention ? Combien de personnes ont parlé du 49.3 ? Qui aurait cru un jour que ce sujet passionnerait les foules?", s'interroge-t-il.

Alors qu'Emmanuel Macron a fixé un objectif de 100 jours pour des premiers résultats sur les chantiers de la santé, de l'emploi et de la sécurité, en trois mois, on ne fait pas la révolution", tempère Fabien Robert, qui trouve "qu'on exige de nos femmes et de nos hommes politiques ce qui n'existe pas vraiment".