Pour le patron du FN en Isère " Fillon c'est pognon et trahison et Macron est un abcès du Parti socialiste",

La veille du lancement de la campagne de Marine le Pen à Lyon, Thibaut Monnier, secrétaire départemental Isère du Front National est notre invité. Pour lui, François Fillon est totalement discrédité par ses affaires et Emmanuel Macron n'est qu'un "abcès du Parti socialiste en train de mourir".

"Fillon, c'est pognon et trahison"

François Fillon est dans la tourmente suite aux révélations sur l'emploi présumé fictif de son épouse, une situation qui pourrait profiter au Front National. "Avec une affaire tous les jours, le candidat des Républicains est totalement discrédité", fustige Thibaut Monnier, le secrétaire départemental Isère du FN. "S'il y avait un enrichissement personnel avéré, ça serait proprement scandaleux, continue-t-il, 900 000 euros, ça représente 60 ans de revenu de smic". Il a également critiqué le silence des Républicains sur cette affaire : "Seul George Fenech (député LR du Rhône) a eu le courage de demander l'étude d'un autre candidat".

"Macron est un abcès du Parti socialiste en train de mourir"

Dans les sondages, c'est bien Emmanuel Macron que les difficultés de François Fillon semblent favoriser. "Il n'apporte rien de nouveau, il veut continuer le processus de mondialisation, encourager l'immigration; c'est l'absolu inverse de notre programme" martèle Thibaut Monnier au micro de France Bleu Isère. Pour lui, l'élection présidentielle est une opportunité pour la société de choisir entre deux lignes que tout oppose : "les mondialistes ultra-libéraux d'un côté et un parti patriote qui défend la France sa souveraineté et ses frontières"

"Marine le Pen veut rassembler un mouvement plus large de patriotes"

Lors des "assises de la présidentielle du FN organisé tout ce week-end à Lyon, Marine le Pen va présenter ses propositions, pour lancer sa campagne. Interrogé sur de possibles renoncements du FN pour paraître plus présentable ( pas de sortie de l'Euro, pas de rétablissement de la peine de mort) le patron isérois du parti se justifie: "Le FN n'édulcore pas, Marine le Pen a un programme personnel et ne fait que s'appuyer sur la structure du Front National", assure Thibaut Monnier, "elle veut rassembler un mouvement plus large de patriotes". La présidente du FN met en avant ses convictions personnelles : "Sur la peine de mort, je suis de son avis, la société a évolué, il ne s'agit plus forcément de quelque chose de défendable"