Emmanuel Macron et deux de ses ministres seront à Evian ce vendredi

Évian-les-Bains, France

C'est un rendez-vous traditionnel en fin d'été : les 28e rencontres franco-allemandes sont organisées à Evian en Haute-Savoie ce vendredi. Le président de la République fera le déplacement, pour la soirée. Un dîner est inscrit à son agenda à partir de 20 heures.

Ces rencontres sont également à l'agenda du ministre de l'Economie Bruno Le Maire et de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.

Ces rencontres franco-allemandes sont organisées chaque année depuis 1992, et consacrées aux partenariats entre grandes entreprises françaises et allemandes. Elles ont été créés par les présidents des société Daimler-Benz Danone et Bosch. Leur objectif ? Prolonger au niveau des entreprises la coopération franco-allemande et établir des relations personnelles entre leurs dirigeants. Une quarantaine de grands patrons sont traditionnellement invités.

Un gros dispositif de sécurité sera évidemment mis en place.

La chancelière allemande ne sera pas présente. Angela Merkel est au même moment en déplacement en Chine.